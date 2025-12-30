НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Маслини заменят Башар Асад на банкнотите в Сирия

          0
          7
          Сирийска банкнота
          Сирийска банкнота
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Сирийският президент Ахмед Шараа представи дизайн за нови банкноти, на които вместо портрети на бившия президент Башар Асад и баща му Хафез Асад са изобразени цветя, портокали и маслини. Това съобщи информационната агенция SANA.

          - Реклама -

          Президентът заяви, че въвеждането на новите банкноти е свързано с деноминацията в страната, която, според него, бележи края на една ера и началото на нов етап за Сирия. Той отбеляза, че новите банкноти, които ще изобразяват черници, портокали, маслини и класове пшеница, отразяват наследството на Сирия и са предназначени да намалят зависимостта от долара.

          Преди въвеждането им, банкнотата от 2000 паунда е изобразявала портрет на Башар Асад, а банкнотата от 1000 паунда баща му. Останалите банкноти изобразяват обекти на сирийското културно наследство.

          Сирийският президент Ахмед Шараа представи дизайн за нови банкноти, на които вместо портрети на бившия президент Башар Асад и баща му Хафез Асад са изобразени цветя, портокали и маслини. Това съобщи информационната агенция SANA.

          - Реклама -

          Президентът заяви, че въвеждането на новите банкноти е свързано с деноминацията в страната, която, според него, бележи края на една ера и началото на нов етап за Сирия. Той отбеляза, че новите банкноти, които ще изобразяват черници, портокали, маслини и класове пшеница, отразяват наследството на Сирия и са предназначени да намалят зависимостта от долара.

          Преди въвеждането им, банкнотата от 2000 паунда е изобразявала портрет на Башар Асад, а банкнотата от 1000 паунда баща му. Останалите банкноти изобразяват обекти на сирийското културно наследство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Калифорния е завела 52 дела срещу Доналд Тръмп за една година

          Иван Христов -
          Калифорния е завела 52 дела срещу администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп тази година, спестявайки 168 милиарда долара чрез съдебни спорове, съобщи San...
          Свят

          Китай изстреля ракети към Тайван във военни игри, симулиращи блокада на острова

          Иван Христов -
          Във вторник Китай изстреля ракети към Тайван и разположи нови десантни кораби, наред с бомбардировачи и военни кораби, за да обкръжат острова на втория...
          Инциденти

          Новата година започва с 6-бална магнитна буря

          Иван Христов -
          Днес и утре геомагнитните условия на Земята ще бъдат спокойни, а новата 2026 година ще започне с 6-бална магнитна буря, съобщава Британската геоложка служба. Според...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions