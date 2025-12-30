Маслини заменят Башар Асад на банкнотите в Сирия

Сирийският президент Ахмед Шараа представи дизайн за нови банкноти, на които вместо портрети на бившия президент Башар Асад и баща му Хафез Асад са изобразени цветя, портокали и маслини. Това съобщи информационната агенция SANA.

Президентът заяви, че въвеждането на новите банкноти е свързано с деноминацията в страната, която, според него, бележи края на една ера и началото на нов етап за Сирия. Той отбеляза, че новите банкноти, които ще изобразяват черници, портокали, маслини и класове пшеница, отразяват наследството на Сирия и са предназначени да намалят зависимостта от долара.

Преди въвеждането им, банкнотата от 2000 паунда е изобразявала портрет на Башар Асад, а банкнотата от 1000 паунда баща му. Останалите банкноти изобразяват обекти на сирийското културно наследство.