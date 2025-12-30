НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Майк Помпео: Досега Путин не е отстъпил в абсолютно нищо на преговорите за Украйна

          34
          202
          Майк Помпео
          Майк Помпео
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на Русия Владимир Путин все още не е направил никакви отстъпки по отношение на края на войната в Украйна, според думите на бившия държавен секретар на САЩ Майк Помпео, цитиран от The Hill.

          - Реклама -

          „Владимир Путин, доколкото мога да преценя, все още не е направил никакви отстъпки. И въпреки че се казва, че има 90% споразумение, съмнявам се, че Владимир Путин вярва, че останалите 10% са нещо, от което е готов да се откаже“, заяви Помпео.

          Той добави, че проблемът се отнася до териториални въпроси, както и до присъствието на европейски миротворци в Украйна.

          „Това е част от гаранцията за сигурност. Сигурен съм, че е отровно хапче за него“, добави Помпео.         

          Президентът на Русия Владимир Путин все още не е направил никакви отстъпки по отношение на края на войната в Украйна, според думите на бившия държавен секретар на САЩ Майк Помпео, цитиран от The Hill.

          - Реклама -

          „Владимир Путин, доколкото мога да преценя, все още не е направил никакви отстъпки. И въпреки че се казва, че има 90% споразумение, съмнявам се, че Владимир Путин вярва, че останалите 10% са нещо, от което е готов да се откаже“, заяви Помпео.

          Той добави, че проблемът се отнася до териториални въпроси, както и до присъствието на европейски миротворци в Украйна.

          „Това е част от гаранцията за сигурност. Сигурен съм, че е отровно хапче за него“, добави Помпео.         

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Кремъл: Русия втвърдява преговорната си позиция спрямо Украйна след атаката срещу резиденцията на Путин

          Иван Христов -
          След нападението на Украйна срещу руската президентска резиденция в Новгородска област, Москва ще втвърди преговорната си позиция спрямо Украйна. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретарят...
          Политика

          Кремъл заплашва с твърда реакция към Киев

          Пламена Ганева -
          Русия ще засили преговорната си позиция по въпроса за Украйна след атаката на Киев срещу президентската резиденция в Новгородска област, съобщи прессекретарят на Кремъл...
          Война

          Русия показа мобилна наземна ракетна система „Орешник“ в Беларус

          Иван Христов -
          Министерството на отбраната на Русия представи за първи път мобилната наземна ракетна система „Орешник“, а подразделение, оборудвано с новото оръжие, започна бойно дежурство в...

          34 КОМЕНТАРА

            • Plamena Velkova Той защитава неговите си интереси. Отстъпки никакви. Отстъпи ли знае че ще е губещ. А това никога няма да стане. А победител е във всичко , на по горния ви въпрос. Европа не го победи. А вие се надявайте на чудо. Молете се и палете свещички вие да сте добре. Русия не я мислете.

          7. Путин няма да отстъпи а ще настъпи и поговорката колко повече се дърпаш повече ти влиза

          8. E, доколкото разбирам – сега, засега – отстъпва Одеса. Не е малка отстъпка.
            #ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци

          9. Путин има план,и въобще не го интересува кой какво говори и мисли,море за усраинците няма да има,и то не заради тях а заради ЕС и САЩ.

          11. Минск2 и дори истанбулският проектодоговор не предвиждаха преминаване на територии към Русия .Но не!Поискахте война и си я получихте.А отстъпки от завоюваното с кръв и смърт не чакайте!

          15. АНЮТА СТЕПАНОВА:
            “Европейци, обръщам се към вас!
            Аз съм рускиня и познавам този престъпен режим отвътре.
            Видях с очите си как се е родил, как се храни със страх и как съсипва животи.
            Ако не се вслушате в думите ми сега, всичко, за което пиша, ще ви се случи в съвсем близко бъдеще.
            Това не са догадки – това е знание за това как работи тази разрушителна машина.
            Ще трябва да грабнете оръжието!
            Дори да не искате да се биете сега и да си мислите, че можете да живеете спокойно под чужд флаг, основното е да не се съпротивлявате, жестоко грешите. Цената на вашия мир днес е катастрофа утре!
            Мислехте ли, че това е просто „териториален спор“ някъде на изток? Не, това са смъртоносните конвои на агонизиращо чудовище, което се нуждае от вашата кръв, само за да не умре.
            Вие просто не разбирате с какво си имате работа.
            Този режим е социална гангрена. Където и да дойде, то не просто сменя знамената; то покварява самата тъкан на живота: превръщайки съседите в информатори, истината в подигравателни лъжи, а културата в инструмент за мъчения. То източва обществото от неговата воля и оставя след себе си сива зона на страх и бедност.
            Злата империя е структурирана по примитивен начин: тя трябва постоянно да се разширява, за да не се разпадне. Това е велосипед, който пада веднага щом спре да се движи. Путин не се бори за „ценности“; той се бори, за да предотврати разпалването на вътрешен конфликт в собствената му гнила държава и изгарянето на трона му.
            Той знае много добре, че ако спре войната, империята веднага ще започне да се разпада и да се срива под тежестта на собствената си лудост.
            Така че те няма да спрат.
            И не забравяйте, че Путин получава пари от вас, които ще използва, за да дойде и да ви убие!
            Сега вие финансирате собствената си окупация в близкото бъдеще. Това чудовище е подкрепяно от американския канибал и диктаторските режими на страните, които му доставят месо и оръжия.
            Ще видите как орките отнемат живота на децата, майките и сестрите ви и ще разберете – твърде късно! – че са дошли не да ви спасят, а да унищожат!
            Не да обичат, а да изнасилват!
            Дайте оръжия на Украйна, докато тя сдържа това разпадане по границите си. Или им дайте оръжия сега, или утре ще стреляте в собствените си предградия!”

            • Тролчо. Защо не вземеш да се гръмнеш.?
              Направо пуснах сълза от твоите глупости.

          16. Няма и да отстъпи! Ще стане това което каза още в началото на специалната операция!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions