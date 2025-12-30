Майк Помпео: Досега Путин не е отстъпил в абсолютно нищо на преговорите за Украйна

Президентът на Русия Владимир Путин все още не е направил никакви отстъпки по отношение на края на войната в Украйна, според думите на бившия държавен секретар на САЩ Майк Помпео, цитиран от The Hill.

„Владимир Путин, доколкото мога да преценя, все още не е направил никакви отстъпки. И въпреки че се казва, че има 90% споразумение, съмнявам се, че Владимир Путин вярва, че останалите 10% са нещо, от което е готов да се откаже“, заяви Помпео.

Той добави, че проблемът се отнася до териториални въпроси, както и до присъствието на европейски миротворци в Украйна.

„Това е част от гаранцията за сигурност. Сигурен съм, че е отровно хапче за него“, добави Помпео.