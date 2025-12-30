Майк Помпео: Досега Путин не е отстъпил в абсолютно нищо на преговорите за Украйна

Президентът на Русия Владимир Путин все още не е направил никакви отстъпки по отношение на края на войната в Украйна, според думите на бившия държавен секретар на САЩ Майк Помпео, цитиран от The Hill.
„Владимир Путин, доколкото мога да преценя, все още не е направил никакви отстъпки. И въпреки че се казва, че има 90% споразумение, съмнявам се, че Владимир Путин вярва, че останалите 10% са нещо, от което е готов да се откаже“, заяви Помпео.
Той добави, че проблемът се отнася до териториални въпроси, както и до присъствието на европейски миротворци в Украйна.
„Това е част от гаранцията за сигурност. Сигурен съм, че е отровно хапче за него“, добави Помпео.
Да би мирно стояло, не би чудо видяло. Аман от случайници в дипломацията.
РУСОФИЛСКАТА СГАН аплодира!
Победения отстъпва галош.
Ох! Успокоих те! Войната продължава!
Защото вие сте некадърни преговарящи или защитавате неговите интереси
Plamena Velkova Той защитава неговите си интереси. Отстъпки никакви. Отстъпи ли знае че ще е губещ. А това никога няма да стане. А победител е във всичко , на по горния ви въпрос. Европа не го победи. А вие се надявайте на чудо. Молете се и палете свещички вие да сте добре. Русия не я мислете.
Победителят не прави отстъпки!
Danail Radev Победител на какво?
Plamena Velkova отговори си сама!Не идваш от друга планета,предполагам!
Danail Radev Аз знам,само че има хора които си фантазират!
Plamena Velkova фантазиите не са лошо нещо,но често нямат общо с реалността!
Путин няма да отстъпи а ще настъпи и поговорката колко повече се дърпаш повече ти влиза
E, доколкото разбирам – сега, засега – отстъпва Одеса. Не е малка отстъпка.
#ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци
Путин има план,и въобще не го интересува кой какво говори и мисли,море за усраинците няма да има,и то не заради тях а заради ЕС и САЩ.
Ами идете и го набийте де!
Минск2 и дори истанбулският проектодоговор не предвиждаха преминаване на територии към Русия .Но не!Поискахте война и си я получихте.А отстъпки от завоюваното с кръв и смърт не чакайте!
Anastas Dimitrov идиотите наистина не да на изчезване!
Nikolina Gerdzhikova ,това са фактите!Неграмотен Ви е коментарът,но наистина нямате свършване!
Велик управленец. Срещу него да тичане няма да го стигните Да е жив и здрав
И защо трябва да отстъпва?
Vekil Dzhamal Sali защото си малоумник!
Nikolina Gerdzhikova Бабе гледай си пенсията недей да ръсиш мозък който нямаш.
Путин дъртака къде ще ги носи тези земи и територии ?
Vanesa Stoyanova Ivanova смешна си
ЯСЕН ДИМИТРОВ и аз съм смешна,а джуджака още по-смешен!!
Silvia Lishkova така е, смешна си, а джуджака напредва и му е все тая за теб 😉
Vanesa Stoyanova Ivanova ,там където са Западните ни покрайнини,Беломорска Тракия и Северна Добруджа.
АНЮТА СТЕПАНОВА:
“Европейци, обръщам се към вас!
Аз съм рускиня и познавам този престъпен режим отвътре.
Видях с очите си как се е родил, как се храни със страх и как съсипва животи.
Ако не се вслушате в думите ми сега, всичко, за което пиша, ще ви се случи в съвсем близко бъдеще.
Това не са догадки – това е знание за това как работи тази разрушителна машина.
Ще трябва да грабнете оръжието!
Дори да не искате да се биете сега и да си мислите, че можете да живеете спокойно под чужд флаг, основното е да не се съпротивлявате, жестоко грешите. Цената на вашия мир днес е катастрофа утре!
Мислехте ли, че това е просто „териториален спор“ някъде на изток? Не, това са смъртоносните конвои на агонизиращо чудовище, което се нуждае от вашата кръв, само за да не умре.
Вие просто не разбирате с какво си имате работа.
Този режим е социална гангрена. Където и да дойде, то не просто сменя знамената; то покварява самата тъкан на живота: превръщайки съседите в информатори, истината в подигравателни лъжи, а културата в инструмент за мъчения. То източва обществото от неговата воля и оставя след себе си сива зона на страх и бедност.
Злата империя е структурирана по примитивен начин: тя трябва постоянно да се разширява, за да не се разпадне. Това е велосипед, който пада веднага щом спре да се движи. Путин не се бори за „ценности“; той се бори, за да предотврати разпалването на вътрешен конфликт в собствената му гнила държава и изгарянето на трона му.
Той знае много добре, че ако спре войната, империята веднага ще започне да се разпада и да се срива под тежестта на собствената си лудост.
Така че те няма да спрат.
И не забравяйте, че Путин получава пари от вас, които ще използва, за да дойде и да ви убие!
Сега вие финансирате собствената си окупация в близкото бъдеще. Това чудовище е подкрепяно от американския канибал и диктаторските режими на страните, които му доставят месо и оръжия.
Ще видите как орките отнемат живота на децата, майките и сестрите ви и ще разберете – твърде късно! – че са дошли не да ви спасят, а да унищожат!
Не да обичат, а да изнасилват!
Дайте оръжия на Украйна, докато тя сдържа това разпадане по границите си. Или им дайте оръжия сега, или утре ще стреляте в собствените си предградия!”
Тролчо. Защо не вземеш да се гръмнеш.?
Направо пуснах сълза от твоите глупости.
Няма и да отстъпи! Ще стане това което каза още в началото на специалната операция!
А защо да го прави след като е победител в тази война