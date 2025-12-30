НА ЖИВО
      вторник, 30.12.25
          Нова година с евро: Плащанията с карти може да спрат за часове в новогодишната нощ

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          От 1 януари 2026 г. България официално преминава към еврото и се разделя с българския лев. Историческата промяна ще съвпадне с посрещането на Новата година, когато хиляди българи ще празнуват в ресторанти, барове и клубове в цялата страна. Именно в този ключов момент обаче се очакват временни затруднения при безкасовите разплащания.

          Заради техническото преминаване на банковите системи към новата валута, в интервала между 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. и 01:00 ч. на 1 януари 2026 г. ПОС терминали, банкомати и картови системи може да работят ограничено или изобщо да не са достъпни. През тези няколко часа плащанията ще бъдат възможни единствено в брой. Очакванията са след полунощ услугите да се възстановяват поетапно и до около час системите да заработят нормално вече в евро.

          В ресторантьорския бранш настроенията са различни. Част от собствениците приемат ситуацията като неизбежна и твърдят, че са подготвили клиентите си предварително.

          „Предупреждаваме всеки още при резервацията. Не е идеално, но моментът е исторически и всички ще трябва да се нагодим“, споделя собственик на столично заведение.

          Други обаче са решили изобщо да не отварят в новогодишната нощ, за да избегнат напрежение, спорове с клиенти и проблеми с разплащанията.

          Сред празнуващите също има разнопосочни реакции. Част от хората приемат промените спокойно и ги разглеждат като естествена част от въвеждането на еврото.

          „Не е удобно, но е нормално при такава голяма промяна да има технически затруднения“, коментира млада жена с резервация за празничната вечер.

          Други са по-критични и изразяват притеснения.

          „Свикнали сме да плащаме с карта. Носенето на повече пари в брой не е нито удобно, нито напълно сигурно“, казва посетител на нощен клуб в София.

          Затова от банковия сектор и търговците съветват хората, които ще празнуват навън, да се подготвят предварително и да разполагат с достатъчно средства в брой. Очаква се след първите часове на 2026 г. всички разплащателни системи да преминат към стандартен режим на работа с евро.

          Новогодишната нощ ще бъде не просто празник, а символичен преход – България ще посрещне 2026 година не само с наздравици, но и с първите си часове като пълноправен член на еврозоната.

          

