Нова година с евро: Плащанията с карти може да спрат за часове в новогодишната нощ

От 1 януари 2026 г. България официално преминава към еврото и се разделя с българския лев. Историческата промяна ще съвпадне с посрещането на Новата година, когато хиляди българи ще празнуват в ресторанти, барове и клубове в цялата страна. Именно в този ключов момент обаче се очакват временни затруднения при безкасовите разплащания.
- Реклама -
Заради техническото преминаване на банковите системи към новата валута, в интервала между 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. и 01:00 ч. на 1 януари 2026 г. ПОС терминали, банкомати и картови системи може да работят ограничено или изобщо да не са достъпни. През тези няколко часа плащанията ще бъдат възможни единствено в брой. Очакванията са след полунощ услугите да се възстановяват поетапно и до около час системите да заработят нормално вече в евро.
В ресторантьорския бранш настроенията са различни. Част от собствениците приемат ситуацията като неизбежна и твърдят, че са подготвили клиентите си предварително.
Други обаче са решили изобщо да не отварят в новогодишната нощ, за да избегнат напрежение, спорове с клиенти и проблеми с разплащанията.
Сред празнуващите също има разнопосочни реакции. Част от хората приемат промените спокойно и ги разглеждат като естествена част от въвеждането на еврото.
Други са по-критични и изразяват притеснения.
Затова от банковия сектор и търговците съветват хората, които ще празнуват навън, да се подготвят предварително и да разполагат с достатъчно средства в брой. Очаква се след първите часове на 2026 г. всички разплащателни системи да преминат към стандартен режим на работа с евро.
Новогодишната нощ ще бъде не просто празник, а символичен преход – България ще посрещне 2026 година не само с наздравици, но и с първите си часове като пълноправен член на еврозоната.
От 1 януари 2026 г. България официално преминава към еврото и се разделя с българския лев. Историческата промяна ще съвпадне с посрещането на Новата година, когато хиляди българи ще празнуват в ресторанти, барове и клубове в цялата страна. Именно в този ключов момент обаче се очакват временни затруднения при безкасовите разплащания.
- Реклама -
Заради техническото преминаване на банковите системи към новата валута, в интервала между 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. и 01:00 ч. на 1 януари 2026 г. ПОС терминали, банкомати и картови системи може да работят ограничено или изобщо да не са достъпни. През тези няколко часа плащанията ще бъдат възможни единствено в брой. Очакванията са след полунощ услугите да се възстановяват поетапно и до около час системите да заработят нормално вече в евро.
В ресторантьорския бранш настроенията са различни. Част от собствениците приемат ситуацията като неизбежна и твърдят, че са подготвили клиентите си предварително.
Други обаче са решили изобщо да не отварят в новогодишната нощ, за да избегнат напрежение, спорове с клиенти и проблеми с разплащанията.
Сред празнуващите също има разнопосочни реакции. Част от хората приемат промените спокойно и ги разглеждат като естествена част от въвеждането на еврото.
Други са по-критични и изразяват притеснения.
Затова от банковия сектор и търговците съветват хората, които ще празнуват навън, да се подготвят предварително и да разполагат с достатъчно средства в брой. Очаква се след първите часове на 2026 г. всички разплащателни системи да преминат към стандартен режим на работа с евро.
Новогодишната нощ ще бъде не просто празник, а символичен преход – България ще посрещне 2026 година не само с наздравици, но и с първите си часове като пълноправен член на еврозоната.
Браво .. очакваме българското ЕВРО 💪
Vanesa Stoyanova Ivanova Айде време е, че вече накрая съвсем изплискаха легена с публикации. Време ся да видите кво си нашихте, евро-„благинките“ няма да ви подминат и ви пожелавам да грабите от тях с пълни шепи. И за следващия протест за бюджета стягайте куфарите за Брюксел, че вече там ще го одобряват. Само не забравяйте да слагайте гащите с катинара ( че там арабеските лошо еб*т, европейци на практика не останаха). Време е да видите в коя точно еврозона влязохме и от къде изгрява слънцето.
Кой ви е излъгал с всичките тези лъжи ? Ако не беше еврото българите щяха да умрат от глад .. Добре че беше еврото което изпращат българите на роднините си в България че не знам как щяхме да живеем
Vanesa Stoyanova Ivanova Скоро ще ревеш за ЛЕВА.