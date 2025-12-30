НА ЖИВО
          Новата година започва с 6-бална магнитна буря

          Магнитна буря
          Магнитна буря
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Днес и утре геомагнитните условия на Земята ще бъдат спокойни, а новата 2026 година ще започне с 6-бална магнитна буря, съобщава Британската геоложка служба.

          Според учените скоростта на слънчевия вятър продължава да намалява с отслабването на влиянието на короналните дупки, въпреки че има малка вероятност за активни периоди на геомагнитна активност.

          Очаква се високоскоростен поток от короналната дупка да започне да влияе на нашата планета между 31 декември и 1 януари.

          Земята може също да претърпи тангенциален удар от изхвърлянето на коронална маса, което се случи на 28 декември.

          Съобщава се, че и двете събития могат да се случат едновременно, като в този случай се очаква магнитна буря G2.

          Магнитните бури G2 се класифицират като умерени геомагнитни смущения и са причинени от засилен слънчев вятър, най-често след слънчеви изригвания или изхвърляне на коронална маса.

          Тези бури могат да причинят малки смущения в работата на спътници, радиокомуникации и навигационни системи, както и колебания на напрежението в електропреносните мрежи на високи географски ширини. Хората, чувствителни към времето, могат да изпитват главоболие, умора и колебания в налягането.

