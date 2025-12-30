Обявен е жълт код в цялата страна (30.12.25г.)

Силни ветрове и ниски температури ще преобладават през последните дни на годината. Предупреждение за опасно силни пориви на вятъра със скорост до 90 км/ч. Ще има променлива облачност, по-значителна през втората половина на деня, но валежи са малко вероятни.

Максималните температури ще бъдат от 4° до 9°, в София – около 6°, по Черноморието – между 8° и 11°. В планините и утре ще бъде слънчево, но ще продължи да духа бурен северозападен вятър.