      вторник, 30.12.25
          България

          Обявен е жълт код в цялата страна (30.12.25г.)

          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Силни ветрове и ниски температури ще преобладават през последните дни на годината. Предупреждение за опасно силни пориви на вятъра със скорост до 90 км/ч. Ще има променлива облачност, по-значителна през втората половина на деня, но валежи са малко вероятни.

          Максималните температури ще бъдат от 4° до 9°, в София – около 6°, по Черноморието – между 8° и 11°. В планините и утре ще бъде слънчево, но ще продължи да духа бурен северозападен вятър.

          Действително вятърът в следобедните часове отслабна, но има райони, където все още има пориви до 20 метра в секунда, като например Лом, Оряхово и на места в Дунавската равнина. Това отслабване е временно, утре отново, както виждате и от картата, има обявен жълт код за силен вятър със средна скорост от 14 до 19 метра в секунда, все още на места и до 20, може и повече. В новогодишната нощ ще бъде доста студено, особено в Западна България и в котловините, като на места там температурите могат да достигнат до около минус 10 градуса, тъй че нека всички граждани да имат предвид, когато са навън и празнуват Нова година, че ще бъде особено студено. В началото на следващата година предстои повишаване на температурите, като вятърът тогава ще се обърне от юг-югозапад, като ще има повишаване на дневните температури, сутрешните все още ще са ниски – казва Мартин Славчев, дежурен синоптик в НИМХ

          Нова година с евро: Плащанията с карти може да спрат за часове в новогодишната нощ

          От 1 януари 2026 г. България официално преминава към еврото и се разделя с българския лев. Историческата промяна ще съвпадне с посрещането на Новата...
          Парадокс: Хиляди „хоспитализирани“ пациенти са засечени в игрални зали според данни на НАП

          Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) съобщи за установяването на сериозни разминавания при отчитането на хоспитализации на здравноосигурени лица. Проверката е провокирана от засечени данни за...
          Божидар Божанов: ГЕРБ и ДПС блокират контрола над фиктивните хоспитализации

          Съпреседателят на „Да, България“ Божидар Божанов изрази остра позиция относно разкритията за злоупотреби в здравната система. Реакцията му бе провокирана от информация на Националната...

