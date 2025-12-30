Окръжната прокуратура в Ямбол ще внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъж, обвинен в убийството на 72-годишен свой познат в село Маломир, община Тунджа. Към настоящия момент на извършителя е повдигнато обвинение и той е задържан за срок до 72 часа, съобщиха от държавното обвинение.

Жертвата е била открита в безпомощно състояние в дома си на 28 декември, малко след 06:30 ч., след подаден сигнал към органите на реда. Пострадалият незабавно е транспортиран от екип на Спешна медицинска помощ в областната болница „Св. Пантелеймон“ в Ямбол, където по-късно е починал от раните си. За извършване на тежкото деяние е задържан 37-годишен местен жител.

Според данните на разследването, убийството е извършено с особена жестокост след възникнал конфликт между двамата мъже. Установено е, че те са се познавали и предварително са консумирали алкохол в питейно заведение. Впоследствие са се преместили в къщата на 72-годишния мъж, където неговият по-млад съселянин с инициали И. Д. му е нанесъл удари с нож, уточняват от прокуратурата.