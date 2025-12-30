НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Окръжна прокуратура – Ямбол настоява за постоянен арест на мъжа, убил свой познат в с. Маломир

          0
          15
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Окръжната прокуратура в Ямбол ще внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъж, обвинен в убийството на 72-годишен свой познат в село Маломир, община Тунджа. Към настоящия момент на извършителя е повдигнато обвинение и той е задържан за срок до 72 часа, съобщиха от държавното обвинение.

          - Реклама -

          Жертвата е била открита в безпомощно състояние в дома си на 28 декември, малко след 06:30 ч., след подаден сигнал към органите на реда. Пострадалият незабавно е транспортиран от екип на Спешна медицинска помощ в областната болница „Св. Пантелеймон“ в Ямбол, където по-късно е починал от раните си. За извършване на тежкото деяние е задържан 37-годишен местен жител.

          Според данните на разследването, убийството е извършено с особена жестокост след възникнал конфликт между двамата мъже. Установено е, че те са се познавали и предварително са консумирали алкохол в питейно заведение. Впоследствие са се преместили в къщата на 72-годишния мъж, където неговият по-млад съселянин с инициали И. Д. му е нанесъл удари с нож, уточняват от прокуратурата.

          Окръжната прокуратура в Ямбол ще внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъж, обвинен в убийството на 72-годишен свой познат в село Маломир, община Тунджа. Към настоящия момент на извършителя е повдигнато обвинение и той е задържан за срок до 72 часа, съобщиха от държавното обвинение.

          - Реклама -

          Жертвата е била открита в безпомощно състояние в дома си на 28 декември, малко след 06:30 ч., след подаден сигнал към органите на реда. Пострадалият незабавно е транспортиран от екип на Спешна медицинска помощ в областната болница „Св. Пантелеймон“ в Ямбол, където по-късно е починал от раните си. За извършване на тежкото деяние е задържан 37-годишен местен жител.

          Според данните на разследването, убийството е извършено с особена жестокост след възникнал конфликт между двамата мъже. Установено е, че те са се познавали и предварително са консумирали алкохол в питейно заведение. Впоследствие са се преместили в къщата на 72-годишния мъж, където неговият по-млад съселянин с инициали И. Д. му е нанесъл удари с нож, уточняват от прокуратурата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Росен Желязков: През 2025 г. кабинетът действаше като програмно правителство с ясни цели

          Владимир Висоцки -
          На последното редовно заседание за годината премиерът в оставка Росен Желязков направи равносметка за изминалите месеци, заявявайки, че през 2025 г. правителството е функционирало...
          Икономика

          Бойко Борисов: Над 10 млрд. лв. повече в хазната през 2025 г.

          Десислава Димитрова -
          Бойко Борисов обяви, че порфейлът на България е нараснал с 10 183 000 000 лв. спрямо миналата година, като парите вече влизат в хазната, вместо да изтичат.
          Инциденти

          Двама младежи загинаха при катастрофа на изхода на Велико Търново, разследват се причините

          Десислава Димитрова -
          Окръжната прокуратура във Велико Търново води разследване за причините на тежка катастрофа, при която загинаха двама младежи. 24-годишен шофьор от град Килифарево, който е управлявал автомобила, и негов връстник са загинали на място.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions