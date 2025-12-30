Пътят Русе–София е блокиран (СНИМКИ)

На място са изпратени два аварийни екипа от Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението (РДПБЗН), както и екипи на пътноподдържащата фирма. В разчистването на пътя се включиха и екипи от Община Русе, въпреки че участъкът е част от републиканската пътна мрежа, съобщи областният управител на Русе, Драгомир Драганов.
На място са изпратени два аварийни екипа от Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението (РДПБЗН), както и екипи на пътноподдържащата фирма. В разчистването на пътя се включиха и екипи от Община Русе, въпреки че участъкът е част от републиканската пътна мрежа, съобщи областният управител на Русе, Драгомир Драганов.
Очаква се пътят да бъде напълно отблокиран около 13:30 ч., като към момента движението вече се възстановява поетапно. В региона поривите на вятъра в момента надхвърлят 70 км/ч.