      вторник, 30.12.25
          Пътят Русе–София е блокиран (СНИМКИ)

          Снимка: БГНЕС
          Паднали дървета временно блокираха пътя Русе – София в района на местността 9-ти километър. Силният вятър съборил три бора, които препречили пътното платно и затруднили движението по главния път.

          Снимка БГНЕС

          На място са изпратени два аварийни екипа от Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението (РДПБЗН), както и екипи на пътноподдържащата фирма. В разчистването на пътя се включиха и екипи от Община Русе, въпреки че участъкът е част от републиканската пътна мрежа, съобщи областният управител на Русе, Драгомир Драганов.

          Снимка БГНЕС

          Очаква се пътят да бъде напълно отблокиран около 13:30 ч., като към момента движението вече се възстановява поетапно. В региона поривите на вятъра в момента надхвърлят 70 км/ч.

          Проблеми имаше и по пътя Русе – Варна, където по-рано днес паднаха дървета в района на село Писанец. В момента се работи и там.

          Снимка БГНЕС

          Снимка БГНЕС
