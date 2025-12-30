НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Пенсиите за януари 2026 г. ще се изплащат от 7 до 20 януари

          1
          60
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Изплащането на пенсиите за януари 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 януари, сряда, и ще приключи на 20 януари, вторник. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт.

          - Реклама -

          Пенсионерите, които получават средствата си по банков път, ще видят преводите по сметките си на 7 януари 2026 г. На същата дата ще бъдат извършени и плащанията за януарските пенсии в евро. Обезщетенията за безработица за първия месец на годината ще бъдат изплатени на 15 януари, четвъртък.

          От НОИ отбелязват, че с последните преводи за 2025 г. символично е затворен период, в който българският лев е бил валутата, съпътствала трудовия път на поколения българи повече от век. От 1 януари 2026 г. България започва нов етап с въвеждането на еврото като официална валута, а институцията остава ангажирана с осигуряването на плавен преход и навременно извършване на всички плащания.

          Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е публично достъпна на официалната интернет страница на института.

          Изплащането на пенсиите за януари 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 януари, сряда, и ще приключи на 20 януари, вторник. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт.

          - Реклама -

          Пенсионерите, които получават средствата си по банков път, ще видят преводите по сметките си на 7 януари 2026 г. На същата дата ще бъдат извършени и плащанията за януарските пенсии в евро. Обезщетенията за безработица за първия месец на годината ще бъдат изплатени на 15 януари, четвъртък.

          От НОИ отбелязват, че с последните преводи за 2025 г. символично е затворен период, в който българският лев е бил валутата, съпътствала трудовия път на поколения българи повече от век. От 1 януари 2026 г. България започва нов етап с въвеждането на еврото като официална валута, а институцията остава ангажирана с осигуряването на плавен преход и навременно извършване на всички плащания.

          Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е публично достъпна на официалната интернет страница на института.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Румен Радев назначи нови български посланици

          Георги Петров -
          Текущият президент на България Румен Радев издаде укази за назначаването на нови посланици на страната ни в четири държави. Информацията бе съобщена от БТА. С...
          Общество

          Сметната палата започва проверки на бонусите в държавния сектор през 2026 г.

          Георги Петров -
          Сметната палата ще извършва проверки на допълнителното материално стимулиране (ДМС) в държавните и общинските структури. Това е част от Програмата за одитна дейност за...
          Инциденти

          Новата година започва с 6-бална магнитна буря

          Иван Христов -
          Днес и утре геомагнитните условия на Земята ще бъдат спокойни, а новата 2026 година ще започне с 6-бална магнитна буря, съобщава Британската геоложка служба. Според...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions