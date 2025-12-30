Пенсиите за януари 2026 г. ще се изплащат от 7 до 20 януари

Изплащането на пенсиите за януари 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 януари, сряда, и ще приключи на 20 януари, вторник. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт.

Пенсионерите, които получават средствата си по банков път, ще видят преводите по сметките си на 7 януари 2026 г. На същата дата ще бъдат извършени и плащанията за януарските пенсии в евро. Обезщетенията за безработица за първия месец на годината ще бъдат изплатени на 15 януари, четвъртък.

От НОИ отбелязват, че с последните преводи за 2025 г. символично е затворен период, в който българският лев е бил валутата, съпътствала трудовия път на поколения българи повече от век. От 1 януари 2026 г. България започва нов етап с въвеждането на еврото като официална валута, а институцията остава ангажирана с осигуряването на плавен преход и навременно извършване на всички плащания.

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е публично достъпна на официалната интернет страница на института.