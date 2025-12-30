НА ЖИВО
          Перперикон – свещеният град на 7000 години история

          Снимка: Бгнес
          На 18 километра североизточно от Кърджали, сред скалите на Източните Родопи, се издига Перперикон – най-големият мегалитен паметник на територията на България и едно от най-загадъчните места на Балканите. През 2025 година се навършват 25 години от началото на мащабните археологически проучвания на комплекса, ръководени от проф. Николай Овчаров – период, който коренно промени представите ни за историята на това свещено място.

          Макар името Перперикон да е известно още от 30-те години на ХХ век, истинското му „възраждане“ започва едва в началото на новото хилядолетие. Тогава археолозите разкриват не просто светилище, а цял древен град с изключително сложна структура, чиято история обхваща цели 7000 години – от праисторията до късното Средновековие.

          „Най-голямата изненада за нас беше осъзнаването, че тук се крие грандиозен град, който ще бъде изследван и от следващите поколения“, споделя проф. Овчаров.

          До момента напълно е разкрит Акрополът, а през последното десетилетие археолозите работят в южния квартал, който се оказва истинска Area Sacra – свещена зона с храмове от езическия период, по-късно трансформирани в християнски църкви.

          Началото на Перперикон е поставено в края на Каменно-медната епоха, когато хората избират хълма заради уникалното съчетание на вода, плодородни почви и скали. Именно тук се оформя едно от най-ранните скални светилища, в което векове наред се извършват ритуали и култови практики. Откритите каменни сечива, керамика и оръжия свидетелстват за активен живот още от V хилядолетие преди Христа.

          Големият разцвет на Перперикон настъпва в края на Бронзовата епоха – време, съвпадащо с епохата на Троя и Микена. По-късно, през римския период, градът се превръща в мощен икономически, търговски и религиозен център на Родопите. Тук се намира прочутото светилище на бог Дионис, за което античните автори Херодот и Светоний пишат, че в него се извършвали прорицания за бъдещето на владетели и императори.

          - Реклама -

