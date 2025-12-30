НА ЖИВО
      вторник, 30.12.25
          Крими

          Побой в Лом доведе до разследване: Полицията се самосезира дни след инцидента

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Полицията в Лом започна разследване след разпространението в социалните мрежи на видеоклип, показващ насилие над младеж в централната част на града. Инцидентът е станал още на 23 декември, но за него е било разбрано едва няколко дни по-късно, след като кадрите са били публикувани онлайн.

          Информацията беше потвърдена в ефира на Здравей, България от Иван Аврамов, началник сектор „Криминална полиция“ към РУ на МВР – Лом.

          „Разбрахме за случая на 28 декември, когато клипът беше публикуван в социалните мрежи. Незабавно се самосезирахме, установихме всички участници и свидетели и предприехме действия“, обясни Аврамов.

          По думите му побоят е заснет около 18:00 часа в центъра на Лом, но до полицията не е постъпил сигнал нито от пострадалия, нито от очевидци.

          Разследването е установило, че нападението е извършено от две момчета – едното пълнолетно, а другото на 17 години. Конфликтът между тях и жертвата е започнал дни по-рано заради хвърлена цигара, като след няколко случайни срещи напрежението ескалирало и е прераснало във физическа саморазправа именно на мястото, където е заснет видеоклипът. Кадрите са били направени от един от участниците в инцидента.

          Пострадалият младеж има криминални прояви за кражби, но според полицията това няма връзка с конкретния случай.

          Двамата нападатели вече са задържани, а по случая е образувано досъдебно производство. Предстои да бъде установена точната степен на телесната повреда. По разследването работи и прокуратурата.

