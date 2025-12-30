НА ЖИВО
      вторник, 30.12.25
          Пожар в асансьор наложи евакуацията на 20 души в столичния квартал „Сухата река“

          Снимка: Ronald Zak / AP
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Инцидент с възпламенил се асансьор предизвика тревога в жилищна сграда в софийския квартал „Сухата река“. Произшествието е наложило незабавната евакуация на 20 живущи в блока, съобщиха за БТА от пресцентъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

          За щастие, при инцидента няма пострадали граждани, уточниха от пожарната служба. Сигналът за огъня е бил подаден в 18:05 часа. В отговор на повикването, към адреса своевременно са били изпратени два противопожарни автомобила и екип от осем пожарникари, които са предприели необходимите действия за овладяване на ситуацията.

