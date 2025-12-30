НА ЖИВО
          Правителството отчете успешна 2025 г.: Финансова стабилизация и подготовка за еврозоната

          Снимка: БГНЕС
          В последното заседание на Министерския съвет за 2025 г. премиерът Росен Желязков направи обзор на постигнатото от правителството в оставка. Той подчерта, че годината е била динамична и сложна, изпълнена с предизвикателства на геополитическо, европейско и национално ниво.

          „Правителството беше създадено трудно, в сложна коалиция с различни идеологически виждания, но с висока степен на консенсус и доверие“, заяви Желязков.

          Той отбеляза, че въпреки политическия характер на кабинета, действията му през годината са били програмни и целенасочени.

          Сред ключовите постижения премиерът посочи финансовата стабилизация, възстановяването на плащанията по Националната програма за развитие на университетите (НПВУ), повишаването на конкурентоспособността на българската икономика и успешната подготовка за влизането в еврозоната.

          Вицепремиерът Томислав Дончев добави, че България вече е получила трето плащане по ПВУ, което възлиза на над 4 млрд. лв., като това е доказателство за успешната финансова политика и стабилност.

          В рамките на заседанието правителството създаде и координационен център за въвеждането на еврото, като Владимир Иванов ще застане начело на структурата. Целта е да се гарантира плавен преход към общоевропейската валута и стабилност на финансовата система в първите дни на 2026 г.

          Правителството завърши годината с отчет за изпълнението на своите ангажименти, подчертавайки, че действията му са насочени към устойчиво развитие и стабилност на икономиката.

          3 КОМЕНТАРА

          1. Хахаха , какво му е успешното на правителството?
            Че взе милиарди заеми , че подписа гаранция от 1 милиард и половина за Украина, че какво ли още не , само за собствения си народ – нищо?

          2. Поредното национално предателство го представят като голямо благодеяние от управляващите злодеи и врагове на народа.Надеждата е отново в международното положение,след опита за атентат срещу Путин,зеленски здравата загази,руснаците му се заканиха и ще има да му пати дебелата кратуна,може и да го утрепят,което трябваше да направят отдавна.Във всеки случай ракетите ще бъдат повече и по-големи,Украйна скоро ще капитулира , а тогава и тук ще се разсъхне положението.

            • Това ще стане скоро!!! Няма да чакат никой, защото времето изтича и ще стане много по-лошо за всички! Всеки трябва да се изхранва сам ,а не за сметка на другия до него! Това важи за всички! Но!!! Предателят трябва да бъде посичан!!! Изборът е негов! На България също!

