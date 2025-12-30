Правителството отчете успешна 2025 г.: Финансова стабилизация и подготовка за еврозоната

В последното заседание на Министерския съвет за 2025 г. премиерът Росен Желязков направи обзор на постигнатото от правителството в оставка. Той подчерта, че годината е била динамична и сложна, изпълнена с предизвикателства на геополитическо, европейско и национално ниво.

„Правителството беше създадено трудно, в сложна коалиция с различни идеологически виждания, но с висока степен на консенсус и доверие“, заяви Желязков. - Реклама -

Той отбеляза, че въпреки политическия характер на кабинета, действията му през годината са били програмни и целенасочени.

Сред ключовите постижения премиерът посочи финансовата стабилизация, възстановяването на плащанията по Националната програма за развитие на университетите (НПВУ), повишаването на конкурентоспособността на българската икономика и успешната подготовка за влизането в еврозоната.

Вицепремиерът Томислав Дончев добави, че България вече е получила трето плащане по ПВУ, което възлиза на над 4 млрд. лв., като това е доказателство за успешната финансова политика и стабилност.

В рамките на заседанието правителството създаде и координационен център за въвеждането на еврото, като Владимир Иванов ще застане начело на структурата. Целта е да се гарантира плавен преход към общоевропейската валута и стабилност на финансовата система в първите дни на 2026 г.

Правителството завърши годината с отчет за изпълнението на своите ангажименти, подчертавайки, че действията му са насочени към устойчиво развитие и стабилност на икономиката.