Президентът на Иран призова правителството да се вслуша в „легитимните искания“ на протестиращите

Президентът на Иран призова правителството си да се вслуша в „легитимните искания“ на протестиращите, съобщиха държавните медии във вторник, след няколко дни демонстрации на собственици на магазини в Техеран заради икономически затруднения, предава AFP.

- Реклама -

Собствениците на магазини в столицата затвориха магазините си за втори пореден ден в понеделник, след като затруднената иранска валута достигна нови дъна на неофициалния пазар.

Американският долар се търгуваше на около 1,42 милиона риала в неделя – в сравнение с 820 000 риала преди година – а еврото се приближаваше до 1,7 милиона риала, според уебсайтове за наблюдение на цените.

„Помолих министъра на вътрешните работи да се вслуша в законните искания на протестиращите, като започне диалог с техните представители, за да може правителството да направи всичко по силите си, за да разреши проблемите и да действа отговорно“, заяви президентът Масуд Пезешкиан, според държавната информационна агенция IRNA.

Протестиращите „изискват незабавна правителствена намеса за овладяване на колебанията на валутните курсове и определяне на ясна икономическа стратегия“.

Колебанията в цените парализират продажбите на някои вносни стоки, като както продавачите, така и купувачите предпочитат да отложат сделките, докато перспективите станат по-ясни, отбелязаха кореспондентите на AFP.

„Продължаването на търговията при тези условия стана невъзможно“, цитира ILNA думите на протестиращи.

Консервативно ориентираната информационна агенция Fars публикува изображения, показващи тълпа от демонстранти, окупирали главна улица в центъра на Техеран, известна с многото си магазини.

Друга снимка изглежда показва използването на сълзотворен газ за разпръскване на протестиращите.

„Съобщава се за незначителни физически сблъсъци… между някои протестиращи и силите за сигурност“, пише Fars, предупреждавайки, че подобни събирания могат да доведат до нестабилност.