      вторник, 30.12.25
          Протест в пет села във Врачанско заради прекъснато електрическо захранване

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Пет села в Врачанско започнаха протести днес, след като отново останаха без електрическо захранване. Прекъсването на тока беше причинено от бури и падналия сняг през нощта срещу Коледа, съобщи NOVA.

          Жители на засегнатите села се събраха с намерението да блокират част от главния път Е79. Макар в момента селищата да са с ток, местните изразиха своите опасения, че ситуацията може да се повтори в новогодишната нощ.

          Протест във Враца: ПП-ДБ и граждани искат оставка на правителството

          „Решението за блокадата на пътя беше взето още вчера“,

          съобщиха организаторите на протестите.

          Електроразпределителното дружество ЕРМ „Запад” изпрати писмена позиция до NOVA, в която определят общественото недоволство като неоправдано. От дружеството поясняват, че основната причина за прекъсванията на електрозахранването в селата Нефела, Власатица, кв. „Кулата“ и с. Бели извор на 26 декември е обилният снеговалеж, особено във високопланинските райони, където се е образувала значителна снежна покривка.

          Кмета на Враца Калин Каменов завежда дело срещу протестиращите: ‘Няма да позволя някой да тормози семейството ми

          „Дружеството удвои аварийните екипи на терен и успя в рамките на няколко часа да се справи с авариите, въпреки че обикновено за отстраняването на подобни повреди са необходими дни“,

          съобщиха от ЕРМ „Запад”.

          Що се отнася до блокирането на пътя, от ЕРМ „Запад” информираха, че леките автомобили ще могат да преминават по обходен маршрут, докато тежкотоварните автомобили ще бъдат спрени на входа и изхода на Враца.

          Общество

          Временна пауза за посещения в Зоологическа градина – София

          Десислава Димитрова -
          Достъпът на посетители до Зоологическа градина - София ще бъде временно преустановен от 1 до 4 януари 2026 г. включително.
          Правосъдие

          Съдът увеличи гаранцията на директора на 138-о училище до 10 000 лева

          Десислава Димитрова -
          СГС определи парична гаранция от 10 000 лева за директора на 138-о Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски" Александър Ефтимов.
          Общество

          Звезден концерт посреща 2026-а в София без фойерверки, но със светлинно шоу

          Десислава Димитрова -
          Заместник-кметът на Столичната община в направление „Образование, култура, спорт и младежки дейности" Благородна Здравкова заяви, че празничният концерт в София за посрещането на Новата 2026 година ще бъде с различна и обновена програма, която има за цел да изненада публиката.

