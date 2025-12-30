Протест в пет села във Врачанско заради прекъснато електрическо захранване

Пет села в Врачанско започнаха протести днес, след като отново останаха без електрическо захранване. Прекъсването на тока беше причинено от бури и падналия сняг през нощта срещу Коледа, съобщи NOVA.
Жители на засегнатите села се събраха с намерението да блокират част от главния път Е79. Макар в момента селищата да са с ток, местните изразиха своите опасения, че ситуацията може да се повтори в новогодишната нощ.
Електроразпределителното дружество ЕРМ „Запад” изпрати писмена позиция до NOVA, в която определят общественото недоволство като неоправдано. От дружеството поясняват, че основната причина за прекъсванията на електрозахранването в селата Нефела, Власатица, кв. „Кулата“ и с. Бели извор на 26 декември е обилният снеговалеж, особено във високопланинските райони, където се е образувала значителна снежна покривка.
Що се отнася до блокирането на пътя, от ЕРМ „Запад” информираха, че леките автомобили ще могат да преминават по обходен маршрут, докато тежкотоварните автомобили ще бъдат спрени на входа и изхода на Враца.
Заместник-кметът на Столичната община в направление „Образование, култура, спорт и младежки дейности“ Благородна Здравкова заяви, че празничният концерт в София за посрещането на Новата 2026 година ще бъде с различна и обновена програма, която има за цел да изненада публиката.
