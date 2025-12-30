Референдум за териториални отстъпки в Украйна би бил неконституционен

Президентът на Украйна Володимир Зеленски настоява, че е необходим всеукраински референдум, за да се потвърдят условията на мирния план, предлаган от президента на САЩ Доналд Тръмп, който би определил съдбата на Донбас. Такъв референдум обаче не е предвиден в украинската конституция и може да няма юридическа сила. Самият президент може да бъде подведен под отговорност за повдигане на подобни въпроси за обсъждане, пише бившият заместник-председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) на Украйна и експерт по конституционно право Андрий Магера, цитиран от „Зеркало недели“.

- Реклама -

Експертът посочва, че в Конституцията липсват конституционни основания за свикване и провеждане на всеукраински референдум по международен договор или негов проект.

Да, основният закон на Украйна постановява, че е възможен референдум за промени в територията на Украйна и Върховната рада трябва да го назначи. Тук обаче има сериозна предпазна мярка: нарушаването на териториалната цялост или намаляването на територията на страната е забранено:

Член 72. Всеукраински референдум се свиква от Върховната рада на Украйна или от президента на Украйна в съответствие с техните правомощия, установени от тази Конституция.

Всеукраински референдум се обявява по народна инициатива по искане на най-малко три милиона украински граждани, имащи право да гласуват, при условие че подписи за провеждане на референдума са събрани в най-малко две трети от областите и най-малко сто хиляди подписа във всяка област.

Член 73. Въпроси, отнасящи се до промени в територията на Украйна, могат да се решават изключително чрез всеукраински референдум.

Член 85. Правомощията на Върховната рада на Украйна включват:

2) свикване на всеукраински референдум по въпроси, определени в член 73 от тази Конституция;

Член 157. Конституцията на Украйна не може да бъде изменяна, ако измененията предвиждат премахване или ограничаване на човешките и гражданските права и свободи или ако са насочени към премахване на независимостта или нарушаване на териториалната цялост на Украйна.

Конституцията на Украйна не може да бъде изменяна по време на военно или извънредно положение.

Магера подчертава, че президентът свиква всеукраински референдум само в един случай: одобряването на закон, приет от парламента, за изменения в раздели I „Общи принципи“, III „Избори. Референдум“ и XIII „Изменения в Конституцията на Украйна“, както е предвидено в членове 72, 106 и 156.

„Съгласно параграф 32 от част първа на член 85 от Конституцията на Украйна, съгласието за обвързващото действие на международен договор за Украйна се дава от Върховната рада на Украйна под формата на закон. Освен това, действащ международен договор става част от националното законодателство само ако съгласие за обвързващото действие на договора е дадено от парламента (част първа на член 9 от Конституцията на Украйна) и по никакъв друг начин, включително чрез всеукраински референдум“, отбелязва юристът.

Освен това, съгласно параграф 3 от член 106 от Конституцията на Украйна, президентът може самостоятелно да сключва международни договори на Украйна и не е длъжен да координира действията си с други държавни институции.

Правният експерт посочва и друг аспект, който също представлява предизвикателство пред провеждането на референдум: при встъпването си в длъжност президентът на Украйна обеща в клетвата си на тържественото заседание на Върховната рада на Украйна да спазва Конституцията на Украйна, а не да я игнорира.

„Украинският народ не е избрал своя държавен глава на общи избори, за да може президентът да се крие от отговорност зад гърба на народа. Ако по някаква причина президентът не желае или не е в състояние да упражнява предоставените му конституционни правомощия, той може да упражни правото си на оставка, както е предвидено в параграф 1 на член 108 и член 109 от Конституцията на Украйна, и да не измъчва себе си или страната“, посочва Магера.

В същото време специалистът скептично отбеляза, че въпреки че САЩ настояват Украйна да проведе такъв референдум, самите те не са провели нито един федерален референдум през близо 250-те години от съществуването на държавата.