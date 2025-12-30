НА ЖИВО
      вторник, 30.12.25
          Росен Желязков: През 2025 г. кабинетът действаше като програмно правителство с ясни цели

          Снимка: БГНЕС
          На последното редовно заседание за годината премиерът в оставка Росен Желязков направи равносметка за изминалите месеци, заявявайки, че през 2025 г. правителството е функционирало като програмно, въпреки сложната коалиционна структура. Според него, въпреки политическите предизвикателства, кабинетът е успял да изпълни ключови задачи.

          В своето обръщение към министрите Желязков подчерта: „Бих казал, че това е една динамична, сложна, важна година от геополитически, европейски, национален дневен ред. Правителството беше създадено трудно в сложна коалиция с идеологически различни виждания за развитието на страната, но с висока степен на консенсус и висока степен на доверие между партньорите в коалицията, като и в една много динамична парламентарна подкрепа, в момента е тук да благодаря за подкрепата през миналата година и за нашите добри коалиционни взаимоотношения. И макар че това правителство да изглежда политическо правителство, всъщност през 2025 година това правителство се държеше и работеше като програмно правителство. Имах много ясна програма, много ясни задачи за 2025 година, само някои от тях: на първо място финансова стабилизация, възстановяване на плащанията по плана за възстановяване и устойчивост, повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, влизането в еврозоната.“

          Министър-председателят отчете сериозен икономически напредък, като посочи, че брутният вътрешен продукт е достигнал 113 милиарда евро, а ръстът на икономиката надхвърля 3%. Това постижение променя позицията на страната в рамките на Европейския съюз.

          „По паритет на покупателната способност изпреварваме Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва“, подчерта Желязков.

          По време на заседанието вицепремиерът в оставка Томислав Дончев съобщи, че България е получила третото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на близо 1,5 милиарда евро. Той акцентира върху ускореното усвояване на средствата.

          Томислав Дончев заяви: „Само в рамките на 2025 година са разплатени три пъти повече средства, отколкото за предходните четири години. Европейските средства, инвестирани в българската икономика, достигат 8 милиарда лева – безпрецедентно в българската история.“

          В хода на заседанието беше обявено и създаването на нов Координационен център за въвеждането на еврото, който ще бъде ръководен от Владимир Иванов. Премиерът разясни функциите на новата структура.

          „Задачата на Координационния център е да координира институциите по всички въпроси, свързани с контролната дейност, комуникациите и реакцията при проблеми, които гражданите и бизнесът ще срещат“, обясни Росен Желязков.

          В заключение той изрази увереност, че приемането на единната европейска валута ще донесе дългосрочни ползи за икономическата среда и развитието на България.

