      вторник, 30.12.25
          Румен Радев назначи нови български посланици

          Снимка: БГНЕС
          Текущият президент на България Румен Радев издаде укази за назначаването на нови посланици на страната ни в четири държави. Информацията бе съобщена от БТА.

          С указ на държавния глава Иван Кондов е назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в Италия. Кондов е заемал поста служебен министър на вътрешните работи в няколко служебни правителства.

          За посланик на България в Португалия е назначена Елена Шекерлетова, която до момента е била заместник-министър на външните работи.

          Съветникът по външна политика на президента Зорница Апостолова поема дипломатическата мисия на България във Финландия.

          Досегашният български посланик в Бразилия Елеонора Димитрова е назначена и за посланик на страната ни в Колумбия.

          Съгласно Конституцията на Република България президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет. Указите за новите назначения са публикувани в Държавен вестник.

