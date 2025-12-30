Министерството на отбраната на Русия представи за първи път мобилната наземна ракетна система „Орешник“, а подразделение, оборудвано с новото оръжие, започна бойно дежурство в Беларус, предава РИА Новости.

По време на церемонията войските издигнаха знамето на руските стратегически ракетни войски и заеха стратегически позиции. Министерството отбеляза, че преди това те са преминали преподготовка с използване на съвременна учебна техника. Създадени са всички необходими условия за бойно дежурство, а личният състав се запознава с нови райони на патрулиране, се добавя в изявлението.

Заместник-командирът на военното поделение отбеляза навременността на събитието. Той отбеляза, че подразделението преминава ежедневна и седмична бойна и тактическа подготовка и вече е доказало своя професионализъм.

„Орешник“ в Беларус

На 21 ноември миналата година Русия нанесе удар по голям украински военно-промишлен комплекс в Днепър, като по този начин тества нова ракетна система със среден обсег. При групово разполагане ударът с тази система е сравним с използването на ядрени оръжия, но не се счита за оръжие за масово унищожение.

През декември 2024 г. Лукашенко поиска от Владимир Путин да разположи в републиката най-новите руски оръжия, включително „Орешник“. В началото на август руският президент обяви, че производството на тази система е започнало: първият сериен модел е пристигнал във войските.

На Третата Минска международна конференция за евразийска сигурност Лукашенко заяви, че разполагането на ракетната система със среден обсег „Орешник“ в страната му не представлява никаква агресия и че плановете за нейното разполагане могат да бъдат изоставени, ако Европа е готова да предприеме подобни стъпки.

Лукашенко ще взема решения за евентуалното използване на ракетната система съвместно с Путин. В същото време той посъветва опонентите си в чужбина „да не си създават проблеми“, отбелязвайки, че именно така е започнал конфликтът в Украйна.

Миналата седмица беларуският президент обяви, че в страната ще бъдат разположени не повече от дузина ракетни системи „Орешники“.