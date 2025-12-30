НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия показа мобилна наземна ракетна система „Орешник“ в Беларус

          1
          86
          Орешник в Беларус
          Орешник в Беларус
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министерството на отбраната на Русия представи за първи път мобилната наземна ракетна система „Орешник“, а подразделение, оборудвано с новото оръжие, започна бойно дежурство в Беларус, предава РИА Новости.

          - Реклама -

          По време на церемонията войските издигнаха знамето на руските стратегически ракетни войски и заеха стратегически позиции. Министерството отбеляза, че преди това те са преминали преподготовка с използване на съвременна учебна техника. Създадени са всички необходими условия за бойно дежурство, а личният състав се запознава с нови райони на патрулиране, се добавя в изявлението.

          Заместник-командирът на военното поделение отбеляза навременността на събитието. Той отбеляза, че подразделението преминава ежедневна и седмична бойна и тактическа подготовка и вече е доказало своя професионализъм.

          „Орешник“ в Беларус

          На 21 ноември миналата година Русия нанесе удар по голям украински военно-промишлен комплекс в Днепър, като по този начин тества нова ракетна система със среден обсег. При групово разполагане ударът с тази система е сравним с използването на ядрени оръжия, но не се счита за оръжие за масово унищожение.

          През декември 2024 г. Лукашенко поиска от Владимир Путин да разположи в републиката най-новите руски оръжия, включително „Орешник“. В началото на август руският президент обяви, че производството на тази система е започнало: първият сериен модел е пристигнал във войските.

          На Третата Минска международна конференция за евразийска сигурност Лукашенко заяви, че разполагането на ракетната система със среден обсег „Орешник“ в страната му не представлява никаква агресия и че плановете за нейното разполагане могат да бъдат изоставени, ако Европа е готова да предприеме подобни стъпки.

          Лукашенко ще взема решения за евентуалното използване на ракетната система съвместно с Путин. В същото време той посъветва опонентите си в чужбина „да не си създават проблеми“, отбелязвайки, че именно така е започнал конфликтът в Украйна.

          Миналата седмица беларуският президент обяви, че в страната ще бъдат разположени не повече от дузина ракетни системи „Орешники“.

          Министерството на отбраната на Русия представи за първи път мобилната наземна ракетна система „Орешник“, а подразделение, оборудвано с новото оръжие, започна бойно дежурство в Беларус, предава РИА Новости.

          - Реклама -

          По време на церемонията войските издигнаха знамето на руските стратегически ракетни войски и заеха стратегически позиции. Министерството отбеляза, че преди това те са преминали преподготовка с използване на съвременна учебна техника. Създадени са всички необходими условия за бойно дежурство, а личният състав се запознава с нови райони на патрулиране, се добавя в изявлението.

          Заместник-командирът на военното поделение отбеляза навременността на събитието. Той отбеляза, че подразделението преминава ежедневна и седмична бойна и тактическа подготовка и вече е доказало своя професионализъм.

          „Орешник“ в Беларус

          На 21 ноември миналата година Русия нанесе удар по голям украински военно-промишлен комплекс в Днепър, като по този начин тества нова ракетна система със среден обсег. При групово разполагане ударът с тази система е сравним с използването на ядрени оръжия, но не се счита за оръжие за масово унищожение.

          През декември 2024 г. Лукашенко поиска от Владимир Путин да разположи в републиката най-новите руски оръжия, включително „Орешник“. В началото на август руският президент обяви, че производството на тази система е започнало: първият сериен модел е пристигнал във войските.

          На Третата Минска международна конференция за евразийска сигурност Лукашенко заяви, че разполагането на ракетната система със среден обсег „Орешник“ в страната му не представлява никаква агресия и че плановете за нейното разполагане могат да бъдат изоставени, ако Европа е готова да предприеме подобни стъпки.

          Лукашенко ще взема решения за евентуалното използване на ракетната система съвместно с Путин. В същото време той посъветва опонентите си в чужбина „да не си създават проблеми“, отбелязвайки, че именно така е започнал конфликтът в Украйна.

          Миналата седмица беларуският президент обяви, че в страната ще бъдат разположени не повече от дузина ракетни системи „Орешники“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Кремъл: Русия втвърдява преговорната си позиция спрямо Украйна след атаката срещу резиденцията на Путин

          Иван Христов -
          След нападението на Украйна срещу руската президентска резиденция в Новгородска област, Москва ще втвърди преговорната си позиция спрямо Украйна. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретарят...
          Политика

          Кремъл заплашва с твърда реакция към Киев

          Пламена Ганева -
          Русия ще засили преговорната си позиция по въпроса за Украйна след атаката на Киев срещу президентската резиденция в Новгородска област, съобщи прессекретарят на Кремъл...
          Война

          Майк Помпео: Досега Путин не е отстъпил в абсолютно нищо на преговорите за Украйна

          Иван Христов -
          Президентът на Русия Владимир Путин все още не е направил никакви отстъпки по отношение на края на войната в Украйна, според думите на бившия...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions