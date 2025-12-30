Значителна активност се регистрира в южния сектор на фронта в Украйна от руската армия, заяви Владислав Волошин, говорител на Силите за отбрана на Юга на Украйна, цитиран от „Зеркало недели“.

Волошин заяви, че руснаците са си поставили за цел да превземат село Степногорск, разположено в Запорожка област. Според него тактиката включва постоянно проникване на малки групи през основните пътища за достъп до селото.

Според говорителя, въпреки ежедневното увеличаване на интензивността на руските атаки, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) активно издирват и елиминират диверсионни и разузнавателни групи.

Волошин добави, че освен Степногорск, Москва е определила и районите на Плавни и Приморское като „горещи точки“.

Украинското разузнаване също така регистрира признаци на подготовка за настъпление близо до Орехов. Според съобщенията руските войски вече са разположили щурмови части на фронтовите линии и скоро може да започнат активни бойни действия.

Има признаци, че руската армия се готви за бой при минусови температури, тъй като издава зимен камуфлаж на своя личен състав.