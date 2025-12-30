Съдът увеличи гаранцията на директора на 138-о училище до 10 000 лева

Софийският градски съд определи парична гаранция от 10 000 лева за директора на 138-о Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски“ Александър Ефтимов. От съда посочиха, че към момента няма събрани достатъчно доказателства, които да сочат съпричастност на обвиняемия към създаване на порнографски материал, както и че липсва опасност от укриване.

Магистратите отбелязаха, че по делото са събрани доказателства за 3840 видеофайла, съхранявани на твърд диск. Според експертното заключение, записите произхождат от 16 карти от камери, разположени пред и вътре в тоалетните на училището – от първия до третия етаж. Уточнява се, че камерите са заснемали част от помещенията, но не и самите тоалетни, като на един от записите се виждат деца, които си мият ръцете и разговарят.

Припомняме, че срещу Ефтимов са повдигнати обвинения за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни. На 19 декември Софийският районен съд му наложи гаранция от 5000 лева.

Тогава адвокатът му Константин Костадинов заяви:

„Съдът прие, че има обосновано предположение за престъпление, свързано с държане на устройства за негласно събиране на информация, но не и за обвинението за съставяне на порнографски материали.“

При правото си на последна дума Александър Ефтимов поиска съдът да потвърди първоначалната мярка:

„Моля да потвърдите определението на Софийския районен съд за мярка – гаранция от 5000 лв.“

От прокуратурата настояха за по-тежка мярка, аргументирайки се с това, че Ефтимов е закупувал и съхранявал видеокамери и е бил наясно със съществуването на скрито видеонаблюдение в тоалетните. Държавното обвинение подчерта, че учениците не са били уведомени.

„Тези скрити камери са поставени с друга цел, която е неморална“, заяви прокурорът по делото.

Преди заседанието Ефтимов заяви пред медиите, че не е знаел за наличието на камери в тоалетните и че е имал достъп само до видеонаблюдението в коридорите и класните стаи. По думите му камерите са били монтирани преди неговото назначаване, вероятно около 2017 година.

Защитата подчерта, че видеонаблюдението е въведено с превантивна цел срещу вандализъм. Адвокат Костадинов посочи:

„Камерите са поставени преди 2019 г. Има фактури за закупуване, но те са за сметка на 138-о училище.“

И допълни:

„Към момента няма нито едно доказателство подзащитният ми да е създавал материали с характер на детска порнография.“

По думите му увеличението на гаранцията е мотивирано от високата обществена чувствителност, както и от многобройните медийни и политически изявления по случая. Той добави, че наличието на фактури от 2025 г. е свързано с подмяна на повредени устройства, а не с ново изграждане на системата.

След публичното оповестяване на случая директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов съобщи, че 11 камери са били поставени в тоалетните от първия до третия етаж.

„Проверката показа, че сигналът от тези камери е отвеждан по специални трасета до стаята на директора. Част от камерите са обхващали цялото помещение, включително такива, поставени над писоарите“, заяви Николов.

На 17 декември от Министерството на образованието и науката (МОН) съобщиха, че Александър Ефтимов е освободен от длъжност.