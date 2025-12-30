Съдът увеличи гаранцията на директора на 138-о училище до 10 000 лева

Софийският градски съд определи парична гаранция от 10 000 лева за директора на 138-о Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски“ Александър Ефтимов. От съда посочиха, че към момента няма събрани достатъчно доказателства, които да сочат съпричастност на обвиняемия към създаване на порнографски материал, както и че липсва опасност от укриване.
Прокуратурата обжалва мярката на директора на 138-мо училище – Евроком
Магистратите отбелязаха, че по делото са събрани доказателства за 3840 видеофайла, съхранявани на твърд диск. Според експертното заключение, записите произхождат от 16 карти от камери, разположени пред и вътре в тоалетните на училището – от първия до третия етаж. Уточнява се, че камерите са заснемали част от помещенията, но не и самите тоалетни, като на един от записите се виждат деца, които си мият ръцете и разговарят.
Припомняме, че срещу Ефтимов са повдигнати обвинения за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни. На 19 декември Софийският районен съд му наложи гаранция от 5000 лева.
Тогава адвокатът му Константин Костадинов заяви:
При правото си на последна дума Александър Ефтимов поиска съдът да потвърди първоначалната мярка:
От прокуратурата настояха за по-тежка мярка, аргументирайки се с това, че Ефтимов е закупувал и съхранявал видеокамери и е бил наясно със съществуването на скрито видеонаблюдение в тоалетните. Държавното обвинение подчерта, че учениците не са били уведомени.
Преди заседанието Ефтимов заяви пред медиите, че не е знаел за наличието на камери в тоалетните и че е имал достъп само до видеонаблюдението в коридорите и класните стаи. По думите му камерите са били монтирани преди неговото назначаване, вероятно около 2017 година.
След задържането на директора: Тревога и напрежение сред родителите в 138-о училище в София – Евроком
Защитата подчерта, че видеонаблюдението е въведено с превантивна цел срещу вандализъм. Адвокат Костадинов посочи:
И допълни:
По думите му увеличението на гаранцията е мотивирано от високата обществена чувствителност, както и от многобройните медийни и политически изявления по случая. Той добави, че наличието на фактури от 2025 г. е свързано с подмяна на повредени устройства, а не с ново изграждане на системата.
След публичното оповестяване на случая директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов съобщи, че 11 камери са били поставени в тоалетните от първия до третия етаж.
Съдът решава съдбата на бившия директор на 138-о училище: две тежки обвинения срещу Александър Евтимов
На 17 декември от Министерството на образованието и науката (МОН) съобщиха, че Александър Ефтимов е освободен от длъжност.