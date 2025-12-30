Саудитска Арабия обвини ОАЕ за организацията на метеж в Източен Йемен край границите на Кралството

Саудитска Арабия изрази съжаление за действията на Обединените арабски емирства (ОАЕ), които според Рияд са оказали натиск върху сепаратистите от Южния преходен съвет (ЮПС) да провеждат операции в източните провинции на Йемен, близо до границата на Кралството. Това се посочва в изявление на саудитското външно министерство, цитирано от ТАСС.

„Кралство Саудитска Арабия изразява съжаление за действията на братските Обединени арабски емирства да окажат натиск върху силите на Южния преходен съвет (ЮПС) да провеждат военни операции близо до южните граници на кралството в [йеменските] провинции Хадрамаут и Ал-Махра“, се отбелязва в изявлението.

Министерството на външните работи на Кралството също така призова ОАЕ да се съобразят с искането на йеменските власти и да изтеглят войските си от републиката в рамките на 24 часа.

„Кралството подчертава важността братските Обединени арабски емирства да отговорят на искането на йеменското ръководство да изтеглят въоръжените си сили от територията на републиката в рамките на 24 часа и да прекратят всякаква военна или финансова подкрепа за всички страни в конфликта в Йемен“, се казва в изявлението. Саудитското външно министерство също изрази съжаление за действията на Абу Даби, които според властите на Рияд и Йемен са оказали натиск върху сепаратистите от ЮПС да провеждат военни операции в провинциите Хадрамаут и Махра близо до саудитската граница.

В изявлението се подчертава, че подкрепяният от ОАЕ сепаратистки бунт в Източен Йемен „представлява заплаха за националната сигурност на Кралството, както и за сигурността и стабилността на Йемен и региона“. „В тази връзка Кралството подчертава, че всяко посегателство или заплаха за националната сигурност е червена линия. Кралството няма да се поколебае да предприеме всички необходими стъпки и мерки за противодействие и неутрализиране на подобни заплахи“, се казва в документа.

Саудитската страна изрази надежда, че „мъдростта, принципите на братството и добросъседството“, обединяващи страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, ще надделеят и че ОАЕ ще предприемат стъпки „за запазване на двустранните отношения“. Саудитското външно министерство отбеляза, че южният въпрос в Йемен може да бъде решен само чрез преговори с участието на всички страни, включително ЮПС.

На 9 декември Айдарус ал-Зубайди, председател на Южния преходен съвет, съюзен с ОАЕ, обяви установяването на контрол над източните провинции Хадрамаут и Махра. Той отбеляза, че следващият етап е планиран за установяване на институциите на бъдеща държава в Южен Йемен. В четвъртък саудитското външно министерство нарече действията на сепаратистите неоправдана ескалация, призовавайки Южния преходен съвет да изтегли силите си от тези региони. Вечерта на 27 декември правителствен източник съобщи пред информационната агенция SABA, че Рашад Мохамед ал-Алими, ръководител на Президентския съвет за управление на Йемен, е поискал военна помощ от коалицията, водена от Саудитска Арабия.

Във вторник вечерта коалицията, водена от Саудитска Арабия, нанесе въздушен удар по пристанището Мукала в провинция Хадрамаут. Според изявление на говорителя на коалицията, бригаден генерал Турки ал-Малики, операцията е била с ограничен обхват и е била насочена към „оръжия и военна техника, разтоварени от два кораба“, пътуващи от ОАЕ. По-късно ал-Алими подписа указ за отмяна на споразумението за съвместна отбрана с ОАЕ, изисквайки изтеглянето на емиратските сили от републиката в рамките на 24 часа. Той също така нареди 90-дневно извънредно положение.