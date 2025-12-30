Украйна и Западът трябва да признаят териториалните реалности, възникнали след разширяването на границите на Русия, заяви министърът на външните работи на страната Сергей Лавров в интервю пред РИА Новости.

„Киев и неговите западни поддръжници трябва да признаят новите териториални реалности, възникнали след включването на Крим, Севастопол, Донецката народна република, Луганската народна република и Запорожката и Херсонската области в Руската федерация“, заяви той.

Западът разбира, че стратегическата инициатива е изцяло на Москва, добави министърът.

„Само преди няколко дни президентът <…> Владимир Путин <…> ясно потвърди: целите на СВО ще бъдат постигнати – за предпочитане чрез преговори, но ако е необходимо, и с военни средства“, припомни дипломатът.

Той отбеляза, че киевското правителство ще има право да сключва мирни договори само след честни избори с участието на заинтересовани политически сили, включително украинците, живеещи в Русия. Гласуването не може да бъде претекст за прекратяване на огъня, подчерта министърът. Лавров отбеляза също важността на неутралния, необвързан и неядрения статут на страната, нейната демилитаризация и денацификация, както и прекратяването на военното развитие на украинските територии от страните от НАТО.