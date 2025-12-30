НА ЖИВО
          Война

          Сергей Лавров: Украйна и Западът трябва да признаят новите териториални реалности

          Иван Христов
          Иван Христов

          Украйна и Западът трябва да признаят териториалните реалности, възникнали след разширяването на границите на Русия, заяви министърът на външните работи на страната Сергей Лавров в интервю пред РИА Новости.

          „Киев и неговите западни поддръжници трябва да признаят новите териториални реалности, възникнали след включването на Крим, Севастопол, Донецката народна република, Луганската народна република и Запорожката и Херсонската области в Руската федерация“, заяви той.

          Западът разбира, че стратегическата инициатива е изцяло на Москва, добави министърът.

          „Само преди няколко дни президентът <…> Владимир Путин <…> ясно потвърди: целите на СВО ще бъдат постигнати – за предпочитане чрез преговори, но ако е необходимо, и с военни средства“, припомни дипломатът.

          Той отбеляза, че киевското правителство ще има право да сключва мирни договори само след честни избори с участието на заинтересовани политически сили, включително украинците, живеещи в Русия. Гласуването не може да бъде претекст за прекратяване на огъня, подчерта министърът. Лавров отбеляза също важността на неутралния, необвързан и неядрения статут на страната, нейната демилитаризация и денацификация, както и прекратяването на военното развитие на украинските територии от страните от НАТО.

          3 КОМЕНТАРА

          1. е, що тъй скромно … пиши и Молдова и варненска област поне. Изконно руски … от преди поне 2000 години.

          3. Западът трябва най-сетне да бомбардира Москва и унищожи това зло , този квазидържавен тумор.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

