Ще поскъпне ли тарифата на такситата в новогодишната нощ?

Таксиметровите услуги няма да увеличават цените си в новогодишната нощ, въпреки очаквания засилен интерес и преминаването на България към евро. Това съобщи Кирил Ризов, председател на Съюз „Такси“. Според него няма основание за спекулации с цените, тъй като както шофьорите, така и клиентите ще бъдат по-малко и се очаква по-слаб трафик, съобщи NOVA.
Той посъветва клиентите да използват приложения и платформи за поръчка на такси, както и предварително да уточняват условията с шофьора.
В заключение, Ризов препоръча на клиентите да разчитат на утвърдените практики за поръчка на такси по приложенията в новогодишната нощ.
Окръжната прокуратура във Велико Търново води разследване за причините на тежка катастрофа, при която загинаха двама младежи. 24-годишен шофьор от град Килифарево, който е управлявал автомобила, и негов връстник са загинали на място.