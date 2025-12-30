Ще поскъпне ли тарифата на такситата в новогодишната нощ?

Таксиметровите услуги няма да увеличават цените си в новогодишната нощ, въпреки очаквания засилен интерес и преминаването на България към евро. Това съобщи Кирил Ризов, председател на Съюз „Такси“. Според него няма основание за спекулации с цените, тъй като както шофьорите, така и клиентите ще бъдат по-малко и се очаква по-слаб трафик, съобщи NOVA.

Таксиметровите шофьори ще бъдат едни от първите търговци, които ще усетят преминаването към еврото, тъй като апаратите ще сменят валутата си автоматично в полунощ.

„Апаратите са със сменени чипове и автоматично ще се преобърнат от лева в евро“, заяви Кирил Ризов, председател на Съюз „Такси“.

По отношение на начините за плащане, Ризов увери, че клиентите ще могат да използват всички досегашни методи.

„Всеки клиент ще може да плаща както в кеш, така и по електронен път, както винаги го е правил. Разбира се, може и през ПОС терминал“, каза Ризов.

Tой уточни, че работата на ПОС терминалите зависи от банките и операторите, а не от шофьорите.

„Затова винаги е добре да се пита дали ПОС терминалът работи, когато се иска да се плати с него“, добави той.

Относно риска от злоупотреби, свързани със смяната на валутата, Ризов подчерта, че основният проблем не е нов.

„Винаги има една единствена злоупотреба – шофьорът да иска два или три пъти повече от показанието на апарата. Това е единствената злоупотреба“, заяви Ризов.

Той посъветва клиентите да използват приложения и платформи за поръчка на такси, както и предварително да уточняват условията с шофьора.

В заключение, Ризов препоръча на клиентите да разчитат на утвърдените практики за поръчка на такси по приложенията в новогодишната нощ.