НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Ще поскъпне ли тарифата на такситата в новогодишната нощ?

          0
          38
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Таксиметровите услуги няма да увеличават цените си в новогодишната нощ, въпреки очаквания засилен интерес и преминаването на България към евро. Това съобщи Кирил Ризов, председател на Съюз „Такси“. Според него няма основание за спекулации с цените, тъй като както шофьорите, така и клиентите ще бъдат по-малко и се очаква по-слаб трафик, съобщи NOVA.

          - Реклама -

          Такситата в първите часове на еврото: Оборудвани ли са всички таксита с нови апарати

          Таксиметровите шофьори ще бъдат едни от първите търговци, които ще усетят преминаването към еврото, тъй като апаратите ще сменят валутата си автоматично в полунощ.

          „Апаратите са със сменени чипове и автоматично ще се преобърнат от лева в евро“,

          заяви Кирил Ризов, председател на Съюз „Такси“.

          По отношение на начините за плащане, Ризов увери, че клиентите ще могат да използват всички досегашни методи.

          „Всеки клиент ще може да плаща както в кеш, така и по електронен път, както винаги го е правил. Разбира се, може и през ПОС терминал“,

          каза Ризов.

          Tой уточни, че работата на ПОС терминалите зависи от банките и операторите, а не от шофьорите.

          „Затова винаги е добре да се пита дали ПОС терминалът работи, когато се иска да се плати с него“,

          добави той.

          Относно риска от злоупотреби, свързани със смяната на валутата, Ризов подчерта, че основният проблем не е нов.

          „Винаги има една единствена злоупотреба – шофьорът да иска два или три пъти повече от показанието на апарата. Това е единствената злоупотреба“,

          заяви Ризов.

          Последни дни преди еврото: ключова информация и важни срокове за гражданите – Евроком

          Той посъветва клиентите да използват приложения и платформи за поръчка на такси, както и предварително да уточняват условията с шофьора.

          В заключение, Ризов препоръча на клиентите да разчитат на утвърдените практики за поръчка на такси по приложенията в новогодишната нощ.

          „Всички клиенти отдавна са научили да поръчват такси през приложения, за да им е чиста работата“,

          заяви той, добавяйки, че дори бакшишът може да бъде предварително заявен чрез платформите.

          Таксиметровите услуги няма да увеличават цените си в новогодишната нощ, въпреки очаквания засилен интерес и преминаването на България към евро. Това съобщи Кирил Ризов, председател на Съюз „Такси“. Според него няма основание за спекулации с цените, тъй като както шофьорите, така и клиентите ще бъдат по-малко и се очаква по-слаб трафик, съобщи NOVA.

          - Реклама -

          Такситата в първите часове на еврото: Оборудвани ли са всички таксита с нови апарати

          Таксиметровите шофьори ще бъдат едни от първите търговци, които ще усетят преминаването към еврото, тъй като апаратите ще сменят валутата си автоматично в полунощ.

          „Апаратите са със сменени чипове и автоматично ще се преобърнат от лева в евро“,

          заяви Кирил Ризов, председател на Съюз „Такси“.

          По отношение на начините за плащане, Ризов увери, че клиентите ще могат да използват всички досегашни методи.

          „Всеки клиент ще може да плаща както в кеш, така и по електронен път, както винаги го е правил. Разбира се, може и през ПОС терминал“,

          каза Ризов.

          Tой уточни, че работата на ПОС терминалите зависи от банките и операторите, а не от шофьорите.

          „Затова винаги е добре да се пита дали ПОС терминалът работи, когато се иска да се плати с него“,

          добави той.

          Относно риска от злоупотреби, свързани със смяната на валутата, Ризов подчерта, че основният проблем не е нов.

          „Винаги има една единствена злоупотреба – шофьорът да иска два или три пъти повече от показанието на апарата. Това е единствената злоупотреба“,

          заяви Ризов.

          Последни дни преди еврото: ключова информация и важни срокове за гражданите – Евроком

          Той посъветва клиентите да използват приложения и платформи за поръчка на такси, както и предварително да уточняват условията с шофьора.

          В заключение, Ризов препоръча на клиентите да разчитат на утвърдените практики за поръчка на такси по приложенията в новогодишната нощ.

          „Всички клиенти отдавна са научили да поръчват такси през приложения, за да им е чиста работата“,

          заяви той, добавяйки, че дори бакшишът може да бъде предварително заявен чрез платформите.
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Двама младежи загинаха при катастрофа на изхода на Велико Търново, разследват се причините

          Десислава Димитрова -
          Окръжната прокуратура във Велико Търново води разследване за причините на тежка катастрофа, при която загинаха двама младежи. 24-годишен шофьор от град Килифарево, който е управлявал автомобила, и негов връстник са загинали на място.
          Любопитно

          Ясни са 15-те български артисти за националната селекция за „Евровизия 2026“

          Десислава Димитрова -
          БНТ обяви имената на петнадесетте български артисти, които ще участват в националната селекция за избор на изпълнител и песен за „Евровизия 2026“.
          Инциденти

          Пътят Русе–София е блокиран (СНИМКИ)

          Десислава Димитрова -
          Паднали дървета временно блокираха пътя Русе – София в района на местността 9-ти километър. Силният вятър съборил три бора, които препречили пътното платно.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions