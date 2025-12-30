Усложнена зимна обстановка се наблюдава на прохода „Петрохан“. Шофьор алармира в социалните мрежи, че в района на планинския проход вали силно сняг, а пътната настилка не е почистена, което създава затруднения за движението.

Информационна агенция „Фокус“ апелира към водачите да бъдат изключително внимателни и да тръгват на път единствено с подготвени за зимните условия автомобили.

Междувременно от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) съобщиха, че на отделни места в източните и планинските райони утре ще има слаби превалявания от сняг.