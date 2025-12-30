НА ЖИВО
          Сметната палата започва проверки на бонусите в държавния сектор през 2026 г.

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Сметната палата ще извършва проверки на допълнителното материално стимулиране (ДМС) в държавните и общинските структури. Това е част от Програмата за одитна дейност за 2026 г., приета на 17 декември 2025 г., съобщиха от институцията.

          Одитите ще установяват дали бонусите са определяни законосъобразно, при спазване на вътрешните правила и дали размерът им е адекватен. Проверките ще започнат в Министерството на младежта и спорта и Министерството на културата, както и в Комисията за защита на потребителите и редица училища в Южна България.

          Общо през 2026 г. са планирани 473 одита, от които 380 са нови. Сред тях има одити за съответствие, за изпълнение, специфични и задължителни финансови проверки. Сметната палата ще анализира още управлението на общински дълг, концесии, дейността на публични предприятия, управлението на водните ресурси и реакцията при природни бедствия.

          Програмата предвижда и проверки на финансирането на предизборни кампании, включително на участниците в изборите за президент и вицепрезидент, както и контрол върху изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост.

