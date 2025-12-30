Сметната палата започва проверки на бонусите в държавния сектор през 2026 г.

Сметната палата ще извършва проверки на допълнителното материално стимулиране (ДМС) в държавните и общинските структури. Това е част от Програмата за одитна дейност за 2026 г., приета на 17 декември 2025 г., съобщиха от институцията.

- Реклама -

Одитите ще установяват дали бонусите са определяни законосъобразно, при спазване на вътрешните правила и дали размерът им е адекватен. Проверките ще започнат в Министерството на младежта и спорта и Министерството на културата, както и в Комисията за защита на потребителите и редица училища в Южна България.

Общо през 2026 г. са планирани 473 одита, от които 380 са нови. Сред тях има одити за съответствие, за изпълнение, специфични и задължителни финансови проверки. Сметната палата ще анализира още управлението на общински дълг, концесии, дейността на публични предприятия, управлението на водните ресурси и реакцията при природни бедствия.

Програмата предвижда и проверки на финансирането на предизборни кампании, включително на участниците в изборите за президент и вицепрезидент, както и контрол върху изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост.