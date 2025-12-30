Танчева: Румен Радев няма да излезе победител от българския политически процес

Текущият президент на България Румен Радев не е бъдещият победител в българската политика. Това заяви пред БНР политическият анализатор Весислава Танчева, коментирайки спекулациите за евентуален негов политически проект.

Според Танчева е малко вероятно държавният глава да предприеме ход за създаване на партия година преди края на мандата си, тъй като подобно действие би било възприето от значителна част от обществото като предателство. Тя подчерта, че разликата между ролята на президент и тази на партиен лидер е съществена и припомни примера с неуспешния политически проект на бившия президент Георги Първанов.

Анализаторът определи като нелепа хипотезата Радев да използва новогодишното си обръщение, за да обяви създаване на собствена партия, като изрази очакване той да изкара мандата си докрай, а евентуални политически действия да бъдат отложени за периода след 2027 година.

Танчева насочи вниманието и към т.нар. месиански модел в българската политика, който по думите ѝ умишлено се налага от години. Според нея този модел внушава, че обществото не е способно самò да изгради автентични политически структури, независими от старите зависимости на Държавна сигурност и БКП.

В този контекст тя посочи Възродителния процес като ключов катализатор за съпротивата срещу комунистическия режим, която първоначално се е изразявала чрез екологични движения и неформални граждански групи. По думите ѝ Държавна сигурност, по модел на КГБ, е извършила подмяна на понятия, лица и цели, което в крайна сметка е довело до утвърждаването на т.нар. български „етнически модел“, определян от нея като олигархичен и грабителски. Тя включи в този анализ и партии като ГЕРБ и НДСВ.

По отношение на актуалната политическа ситуация Танчева отбеляза, че през изминалата година в парламента са паднали редица маски. Според нея се е формирало нетипично, но сравнително устойчиво управление на малцинството, подкрепяно от по-широко парламентарно мнозинство.

Тя прогнозира, че 2026 година вероятно ще премине под знака на служебни кабинети или нестабилно редовно управление. Анализаторът критикува и идеята за т.нар. Домова книга, определяйки я като конституционна недомислица, която обезкуражава политически активните фигури да поемат ролята на служебен министър-председател.

Като равнище на гражданска и политическа активност Танчева определи 2025 година като една от най-силните през последното десетилетие. Тя отчете видима политизация сред младите хора между 18 и 30 години, които дълго време са били възприемани като апатични, но през последната година са се активизирали и са излезли на улицата в знак на протест.

В заключение политическият анализатор изрази надежда за повече разум и отговорност от страна на българските политици през следващата година.