Тръмп: Атака срещу дома на Путин „не е добре“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският държавен глава Владимир Путин му е съобщил за предполагаема украинска атака срещу негова резиденция, като определи подобно действие като „много жалко“ и неподходящо в настоящия момент.
По-късно той уточни, че е разговарял с Путин рано сутринта и че руският президент му е разказал за случилото се.
В изказването си Тръмп отново напомни, че е спрял предаването на ракети Tomahawk, като подчерта, че е важно да се избегне по-нататъшна ескалация.
Твърденията за атаката бяха изнесени на 29 декември от руския външен министър Сергей Лавров, който заяви, че Украйна е предприела удар срещу резиденция на руския президент. Към момента Москва не е представила публично доказателства за инцидента.
От своя страна украинският президент Володимир Зеленски изрази съмнения относно руските обвинения. Според него подобни твърдения може да са част от подготовка за нови руски удари.
Изявленията на Тръмп идват на фона на засилено международно напрежение и активни дипломатически контакти, свързани с евентуални преговори за прекратяване на войната в Украйна. Коментарите му бяха възприети от анализатори като сигнал за желание за сдържане на конфликта, но и като необичайно публично съчувствие към позицията на Кремъл.
Русодебилизираните не могат да разберат, че точно Путин и режимът му започват тази война и точно те не искат, а и не могат да я приключат.
Този „атентат“ те са си го самоорганизиращи, за да имат основание да продължат войната.
Кирил Петков за „пребоядисани млади комунистчета“: Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща – човекът, който подаряваше кученца??? Ще спра тук, защото са празници….!“
Кирил Петков, Вярно е празници са!! Но слушайте какво ви казва и даге и г-н Доналт Тръмп!!!Но Вие Вяра в Бога нямате!!!! Едни подаряваха до сега кученца на властимащите по Света , за да ги уверят , че самите Те са им верни като кучета! И за да ни крадат и ядат като побеснели псета!!!Същите тези гадове, пъдеха децата ни от България като гладни кутрета по Европа и Света! Едни от тях , като Вас, се завърнаха от там като обучени еничари и хищни, кафяви хиени! Те заедно с вас продължават и до днес да ръфат месата Ни и лочат кръвта Ни – Българска!!! Сега водени от Урсула „ от усрания баир“ на ЕК виете и тичате озъбени по пътя на кафявата, фашистка чума! Тя ще ви доведе отново до народният съд и ешафода!!! Няма да позволим отново да се случи лагера на остров Белене, нито преди това да се появи пушек отново подобен на този от комините на Дахау , Бухенвалд, Аушвиц-Биркенау, Белжец, Хелмно, Майданек, Треблинка!! Ясно ли ви е на ВАС и на ПРАСЕТАТА!!! Път през огъня НЯМА ДА ИМАТЕ!!! Имате една олизана пътека от коритото с помията до позлатния ви нужник! Стойте си там на нея до края ВИ! !Неделя, 12 април 2026 г.Великден!!
Цели 91 дрона са били отправени към резиденцията на Путин,зеленски просто си търси белята,лично външния министър Лавров направи съобщението с леден глас ,като на Молотов на 22 юни 41 г..Тръмп се изказва с известна сдържаност,защото вижда ,че дежурния злодей зеленски,подтикнат от англичаните,просто му проваля усилията за мирно уреждане и сега какво ли ще има да става,това не е като да правят атентати на руски генерали,отговора от руска страна ще е с много по-висока степен.Може би точо на това залагат урсулите и диб стейт в щатите,демонократите,да накарат Тръмп да се откаже от мирния процес и да свърне в старото русло на русофобията.
