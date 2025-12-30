Тръмп: Атака срещу дома на Путин „не е добре“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският държавен глава Владимир Путин му е съобщил за предполагаема украинска атака срещу негова резиденция, като определи подобно действие като „много жалко“ и неподходящо в настоящия момент.

„Всъщност току-що чух за това, но не знам всички подробности. Би било много жалко", заяви първоначално Тръмп пред журналисти.

По-късно той уточни, че е разговарял с Путин рано сутринта и че руският президент му е разказал за случилото се.

„Путин ми каза, че е бил нападнат. Това не е добре. Не е добре. Едно е да си агресивен в отговор на атака, друго е да нападаш дома на човек. Сега не е моментът за такива действия“, заяви американският президент.

В изказването си Тръмп отново напомни, че е спрял предаването на ракети Tomahawk, като подчерта, че е важно да се избегне по-нататъшна ескалация.

Твърденията за атаката бяха изнесени на 29 декември от руския външен министър Сергей Лавров, който заяви, че Украйна е предприела удар срещу резиденция на руския президент. Към момента Москва не е представила публично доказателства за инцидента.

От своя страна украинският президент Володимир Зеленски изрази съмнения относно руските обвинения. Според него подобни твърдения може да са част от подготовка за нови руски удари.

„Руснаците търсят претекст за атаки срещу държавни сгради в Киев“, заяви Зеленски.

Изявленията на Тръмп идват на фона на засилено международно напрежение и активни дипломатически контакти, свързани с евентуални преговори за прекратяване на войната в Украйна. Коментарите му бяха възприети от анализатори като сигнал за желание за сдържане на конфликта, но и като необичайно публично съчувствие към позицията на Кремъл.