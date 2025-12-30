Тръмп призна за американски удар по обект във Венецуела, свързан с наркотрафик

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп потвърди, че САЩ са нанесли военен удар срещу съоръжение във Венецуела, за което се твърди, че е използвано за наркотрафик. Информацията бе разпространена от ДПА.

По време на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в резиденцията си във Флорида Тръмп заяви, че в района на док, използван за товарене на лодки с наркотици, е имало „голяма експлозия“.

„Имаше голяма експлозия в района на дока, където товарят лодките с наркотици. Ударихме всички лодки, а сега ударихме и района“, каза Тръмп.



Според Ройтерс към момента не е ясно коя точно цел е била поразена, нито коя американска структура е извършила атаката. Запитан дали операцията е дело на ЦРУ, Тръмп отказа да даде конкретен отговор.

„Не искам да казвам това. Знам точно кой е бил, но не искам да казвам кой е бил“, заяви американският президент.



По-рано Тръмп публично потвърди, че е дал разрешение на ЦРУ да извършва тайни операции във Венецуела. Въпреки това Белият дом и Пентагонът не са предоставили официални разяснения по случая, а венецуелските власти също не са коментирали твърденията за удара.

През последните месеци американските военни проведоха серия от операции в Карибския регион, включително атаки срещу лодки, за които се предполага, че превозват наркотици. Паралелно с това САЩ засилиха военното си присъствие в района чрез разполагане на бойни кораби, авиация и допълнителни сили, припомня ДПА.