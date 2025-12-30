Тръмп ще подкрепи удари срещу Иран, ако възобнови ракетната си програма

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че ще подкрепи израелска атака срещу Иран, ако той възстанови ядрените си възможности, обещавайки, че „ще ги унищожим“, предава Politico.

Преди среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в имението му в Палм Бийч, Тръмп отбеляза, че е чул, че Иран се опитва да разшири програмата си за балистични ракети.

„Сега чувам, че Иран се опитва да я изгради отново. И ако го направят, ще трябва да ги унищожим“, заяви той, редом с Нетаняху. „Ще ги унищожим, но се надяваме, че това няма да се случи“.

Президентът добави, че е чул, че Иран иска да сключи сделка, но ще подкрепи израелска атака, ако програмите за балистични ракети или ядрени оръжия продължат.

„Ако продължат с ракетите, да. Ядрените, бързо“, заяви Тръмп.

Той нареди военен удар на САЩ по ирански ядрени обекти през юни, след което заяви, че капацитетът на страната е „напълно унищожен“.

Израелският премиер се срещна с Тръмп в понеделник, за да обсъди нарастващата заплаха от Иран, както и прекратяването на огъня в Газа.

Преди срещата си с Нетаняху, той също така подкрепи идеята за помилване на премиера от израелския президент Исак Херцог.

„Мисля, че ще го направи, как не бихте го направили? Той е премиер от военно време, който е герой“, отбеляза Тръмп. „Говорих с президента, той ми каза, че е на път“.

Нетаняху е в процес за корупция и е поискал от Херцог да му даде превантивно помилване преди евентуална осъдителна присъда.