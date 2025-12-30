НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Три гола за половин час и победа на Рома над Дженоа

          Попаденията за домакините реализираха Матиас Суле, Ману Коне и Еван Фъргюсън

          Снимка: БГНЕС
          Рома победи Дженоа с 3:1 у дома в последния си мач за 2025 г. Срещата се игра на стадион „Олимпико“ в Рим.

          Тимът на Джан Пиеро Гасперини се задържа в близост до върха в Серия „А“ и продължава да доказва, че е претендент за титлата през този сезон.

          Домакините отбелязаха своите голове още до 31-ата минута, когато се разписаха Матиас Суле, Ману Коне и Еван Фъргюсън.

          Едва в 87-ата минута Дженоа отбеляза почетно чрез Джеф Екатор благодарение на рикошет. Но вече беше твърде късно за някакъв обрат на тима, воден от легендата на Рома Даниеле Де Роси.

          Той бе посрещнат на „Олимпико“ с транспарант: „Добре дошъл у дома!“. Бившият италиански национал изигра над 650 мача за Рома в 18-годишния си престой в родния му клуб. А бе и треньор за година, преди да напусне поста в края на 2024-а.

          „Вълците“ финишират годината на четвъртата позиция с 33 точки, на 3 зад лидера Интер. Втори е Милан с 35, а третият Наполи е с 34.

          Съставите от челната тройка са изиграли и мач по-малко.

