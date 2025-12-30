НА ЖИВО
          Война

          Украински доброволец: Украйна губи територии бързо, руската армия е на път да пробие фронта и да излезе на оперативен простор

          Руски удар. Украински войници
          Руски удар. Украински войници
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Темпът на териториални загуби на Украйна се е увеличил рязко през последната година, заяви украинският доброволец, военен анализатор и ръководител на организацията Come Home Alive Тарас Чмут, цитиран от „Страна“. Той също така вижда заплахата руската армия да пробие фронта и да излезе на оперативен простор.

          Чмут отбелязва, че докато през 2024 г. разликата между загубената и възвърната територия в сравнение с 2023 г. е била 110 квадратни километра, в ущърб на Украйна, през 2025 г., в сравнение с 2024 г., тази цифра вече е достигнала 1700 квадратни километра. Тоест, 15 пъти по-лошо.

          „Разликата между 2023 и 2024 г. по отношение на загубената и възвърната от Украйна територия е била минус 110 квадратни километра, в наш ущърб (вероятно като се вземе предвид операцията на украинските въоръжени сили в Курска област). С други думи, през годината, с едни загубени и други възвърнати, сме достигнали загуба от 110 километра. Ако сравним 2025 г. с 2024 г., разликата е минус 1700 квадратни километра. Тенденцията е, че дори при опит за атака и контраатака, ние все пак губим повече. Това означава, че Русия се адаптира към тази война по-бързо и ефективно. Нашият дългосрочен сценарий не е много оптимистичен, освен ако не променим ситуацията грубо, но кардинално“, заяви Чмут.

          По думите му, от края на Курската операция на ВСУ, цялата стратегическа инициатива е в ръцете на руснаците, въпреки успехите на ВСУ в определени райони, като Купянск.

          „Но в световен мащаб руснаците разбират, че увеличавайки броя на горещите точки на фронта, те ни поставят в затруднено положение, където ни липсват стратегически резерви и сме принудени постоянно да отговаряме на техните опити за настъпление. Рано или късно те ще намерят слабо място на фронта, което могат да пробият и да излязат на оперативен простор. Дали силите и ресурсите ще могат да ги спрат, да ги ребалансират и да ги отблъснат е голям и открит въпрос“, заяви Чмут.

          Той отбеляза, че мобилизацията намалява, резервите се свиват поради загуби и „в резултат на това не се движим в положителна за себе си посока на бойното поле“.

          Война

          Доналд Туск след преговори с европейски лидери: Войната в Украйна може да завърши до няколко седмици

          Иван Христов -
          Войната в Украйна може да приключи до няколко седмици, заяви полският премиер Доналд Туск след разговори с други лидери на европейски страни, Канада и...
          Война

          Украйна обяви задължителна евакуация от 14 крайгранични селища в Черниговска област

          Иван Христов -
          Украйна обяви задължеителна евакуация на 14 селища край границата с Русия в Черниговска област, съобщава ръководителят на местната областна военна администрация Вячеслав Чаус. Там...
          Война

          DeepState: Руската армия превзе три селища край Северск и се придвижва на още две направления

          Иван Христов -
          През последните 24 часа руската армия е постигнала успехи в Сумска и Донецка области. Превзети са три населени места на Славянско направление (преди известно...

          31 КОМЕНТАРА

          1. Атаката става в момент на интензивни преговори,значи момента е старателно подбран,за да се постигне негативен ефект,психологическо въздействие и в резултат да се постигне така желаната ескалация от англо-саксите и зеленски,Тръмп също да бъде смутен,да бъде поставен пред дилема,с нас западняците ли си или с Русия?

          2. Тръмп се опитва да укроти топката,но неговите подопечни без усилие предизвикват експотенциална ескалация на войната,извършват един терористичен опит,атакуват резиденцията на Путин с 91 дрона и готово.Сега ,като се стъжни на всу и завалят още повече и по-големи ракети,вече една балистична в пристанището на Одеса,западняците ще го изтълкуват като едностранно засилване на бойните действия от страна на Русия.На тях им трябва такава ескалация,за да убедят Тръмп да им помага , а не да ги възпира.

          7. китай ще лъже путин до ще го тлъска към киев до последната капка нефт и до последното кило злато и до р. лена и до 4 млн. кв. км. ох ох ох ох еф ех ех ех ех ох ох ех ох ех !! ?? !! ??

          11. Петьо Рашков
            Как, „ако“ е вярно бе? Боже, затова писах внимателно и пак неразбрала Копейка има. Нали съм го обяснил ясно. Нямаш ли внуче ученик да ти обясни простата математика? И изтрепаните Орки са повече от 25 броя на кв. км., но не написах цялата истина да не ревете. Какво има да се умува?

          13. Орките завзели след 3г мъка и торене на украинската земя предимно с рашистка кръв някакви си 1700 кв км напълно разрушени, опожарени и силно заразени селища…сега чакам да извадят мангизите, да наемат севернокорейците и да ги възстановяват…само с разминирането и детоксикацията ще им отнеме десетилетия…само да не се задавят с това, което отхапаха…😂😂😂

            • Petra Kirtcheva Правилната дума е освободила,не завзеха.Айде укропитеците към нужника.

            • Тепърва ще взимат още и то най-богата земя на Украйна заради зеления клоун и господарите му. А такова като вас, заблудени овце, няма как да разберат точно какво се случва.

          14. За да превземат украйна няма да е жив нито путин нити медведев а още по малко лавров

          15. Чужда пропаганда… Добре, че беше Украйна, за да видим една от най-силните армии на XXI век, как щурмува територии с магарета и моторетки.

          16. Преди да се изръсят тонове глупости и дърти Копейки да започнат да зоват за смърт ще обясня нещо важно, четете таваришчи и таваришчонки.
            За цялата 2025 г. по данни на самите Орки са окупирали 4200 кв. км. нови територии. Това Копейки гръмнали е площ 67 км. на 67 кв. км.
            Питам ви струваше ли си смъртта на повече от 100 хиляди Орки?
            За всеки квадратен километър са пукнали по 25 Орки.

          21. Бандеровците неонацисти губят на всички фронтове. Хитлер поне стигна до Москва а прехваленото богатото високотехнологичното НАТО – Нацистка Англосаксонска Терористична Организация един „беден див изостанал“ Курск не можа да превземе станаха за смях…

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

