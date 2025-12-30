Украински доброволец: Украйна губи територии бързо, руската армия е на път да пробие фронта и да излезе на оперативен простор

Темпът на териториални загуби на Украйна се е увеличил рязко през последната година, заяви украинският доброволец, военен анализатор и ръководител на организацията Come Home Alive Тарас Чмут, цитиран от „Страна“. Той също така вижда заплахата руската армия да пробие фронта и да излезе на оперативен простор.
Чмут отбелязва, че докато през 2024 г. разликата между загубената и възвърната територия в сравнение с 2023 г. е била 110 квадратни километра, в ущърб на Украйна, през 2025 г., в сравнение с 2024 г., тази цифра вече е достигнала 1700 квадратни километра. Тоест, 15 пъти по-лошо.
„Разликата между 2023 и 2024 г. по отношение на загубената и възвърната от Украйна територия е била минус 110 квадратни километра, в наш ущърб (вероятно като се вземе предвид операцията на украинските въоръжени сили в Курска област). С други думи, през годината, с едни загубени и други възвърнати, сме достигнали загуба от 110 километра. Ако сравним 2025 г. с 2024 г., разликата е минус 1700 квадратни километра. Тенденцията е, че дори при опит за атака и контраатака, ние все пак губим повече. Това означава, че Русия се адаптира към тази война по-бързо и ефективно. Нашият дългосрочен сценарий не е много оптимистичен, освен ако не променим ситуацията грубо, но кардинално“, заяви Чмут.
По думите му, от края на Курската операция на ВСУ, цялата стратегическа инициатива е в ръцете на руснаците, въпреки успехите на ВСУ в определени райони, като Купянск.
„Но в световен мащаб руснаците разбират, че увеличавайки броя на горещите точки на фронта, те ни поставят в затруднено положение, където ни липсват стратегически резерви и сме принудени постоянно да отговаряме на техните опити за настъпление. Рано или късно те ще намерят слабо място на фронта, което могат да пробият и да излязат на оперативен простор. Дали силите и ресурсите ще могат да ги спрат, да ги ребалансират и да ги отблъснат е голям и открит въпрос“, заяви Чмут.
Той отбеляза, че мобилизацията намалява, резервите се свиват поради загуби и „в резултат на това не се движим в положителна за себе си посока на бойното поле“.
Атаката става в момент на интензивни преговори,значи момента е старателно подбран,за да се постигне негативен ефект,психологическо въздействие и в резултат да се постигне така желаната ескалация от англо-саксите и зеленски,Тръмп също да бъде смутен,да бъде поставен пред дилема,с нас западняците ли си или с Русия?
Тръмп се опитва да укроти топката,но неговите подопечни без усилие предизвикват експотенциална ескалация на войната,извършват един терористичен опит,атакуват резиденцията на Путин с 91 дрона и готово.Сега ,като се стъжни на всу и завалят още повече и по-големи ракети,вече една балистична в пристанището на Одеса,западняците ще го изтълкуват като едностранно засилване на бойните действия от страна на Русия.На тях им трябва такава ескалация,за да убедят Тръмп да им помага , а не да ги възпира.
Предатели.Путлер и вас ще ви спаси от фашизма
Руската пропаганда вече и в България.Срамота и позор
Да, така е. А утре са отвъд Киев 😀
А стига бе, ко, ко каза?! 😜
китай ще лъже путин до ще го тлъска към киев до последната капка нефт и до последното кило злато и до р. лена и до 4 млн. кв. км. ох ох ох ох еф ех ех ех ех ох ох ех ох ех !! ?? !! ??
С тоя наркоман ще загуби цяла Украйна!
Изведнъж ще настъпи КРАХ.
ВНИМАНИЕ ,ОТНОВО ЕВРОКОМ С ВИЦОВЕТЕ СИ …………..
Петьо Рашков
Как, „ако“ е вярно бе? Боже, затова писах внимателно и пак неразбрала Копейка има. Нали съм го обяснил ясно. Нямаш ли внуче ученик да ти обясни простата математика? И изтрепаните Орки са повече от 25 броя на кв. км., но не написах цялата истина да не ревете. Какво има да се умува?
Руската армия е на път за концерта на Кобзон!
Орките завзели след 3г мъка и торене на украинската земя предимно с рашистка кръв някакви си 1700 кв км напълно разрушени, опожарени и силно заразени селища…сега чакам да извадят мангизите, да наемат севернокорейците и да ги възстановяват…само с разминирането и детоксикацията ще им отнеме десетилетия…само да не се задавят с това, което отхапаха…😂😂😂
Petra Kirtcheva Правилната дума е освободила,не завзеха.Айде укропитеците към нужника.
Тепърва ще взимат още и то най-богата земя на Украйна заради зеления клоун и господарите му. А такова като вас, заблудени овце, няма как да разберат точно какво се случва.
Ааа, даже не заблудена овца, а трол гнусен.
За да превземат украйна няма да е жив нито путин нити медведев а още по малко лавров
Чужда пропаганда… Добре, че беше Украйна, за да видим една от най-силните армии на XXI век, как щурмува територии с магарета и моторетки.
Dimitar Hristov Пръдльо, не мисли братушките, ами кажи, къде е твоята армия, страхлив мишок!
Dimitar Hristov Да живее Русия. 😀😀😀😀😀😀
Dimitar Hristov вэв реской армии корепцията достигаэть 60-80%%
Преди да се изръсят тонове глупости и дърти Копейки да започнат да зоват за смърт ще обясня нещо важно, четете таваришчи и таваришчонки.
За цялата 2025 г. по данни на самите Орки са окупирали 4200 кв. км. нови територии. Това Копейки гръмнали е площ 67 км. на 67 кв. км.
Питам ви струваше ли си смъртта на повече от 100 хиляди Орки?
За всеки квадратен километър са пукнали по 25 Орки.
Хахаха чакам до 3 дни да стане
Nikolay Nikolov ти кой беше 🤔🤡🤡🤡
Nikolay Nikolov Що, на третия ден ли обикновено те ебат братушките?
Победа Русия!
Русофилията е по-страшна и от сифилиса.
Русофилията е по-страшна и от сифилиса.
Бандеровците неонацисти губят на всички фронтове. Хитлер поне стигна до Москва а прехваленото богатото високотехнологичното НАТО – Нацистка Англосаксонска Терористична Организация един „беден див изостанал“ Курск не можа да превземе станаха за смях…