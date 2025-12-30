Украински доброволец: Украйна губи територии бързо, руската армия е на път да пробие фронта и да излезе на оперативен простор

Темпът на териториални загуби на Украйна се е увеличил рязко през последната година, заяви украинският доброволец, военен анализатор и ръководител на организацията Come Home Alive Тарас Чмут, цитиран от „Страна“. Той също така вижда заплахата руската армия да пробие фронта и да излезе на оперативен простор.

Чмут отбелязва, че докато през 2024 г. разликата между загубената и възвърната територия в сравнение с 2023 г. е била 110 квадратни километра, в ущърб на Украйна, през 2025 г., в сравнение с 2024 г., тази цифра вече е достигнала 1700 квадратни километра. Тоест, 15 пъти по-лошо.

„Разликата между 2023 и 2024 г. по отношение на загубената и възвърната от Украйна територия е била минус 110 квадратни километра, в наш ущърб (вероятно като се вземе предвид операцията на украинските въоръжени сили в Курска област). С други думи, през годината, с едни загубени и други възвърнати, сме достигнали загуба от 110 километра. Ако сравним 2025 г. с 2024 г., разликата е минус 1700 квадратни километра. Тенденцията е, че дори при опит за атака и контраатака, ние все пак губим повече. Това означава, че Русия се адаптира към тази война по-бързо и ефективно. Нашият дългосрочен сценарий не е много оптимистичен, освен ако не променим ситуацията грубо, но кардинално“, заяви Чмут.

По думите му, от края на Курската операция на ВСУ, цялата стратегическа инициатива е в ръцете на руснаците, въпреки успехите на ВСУ в определени райони, като Купянск.

„Но в световен мащаб руснаците разбират, че увеличавайки броя на горещите точки на фронта, те ни поставят в затруднено положение, където ни липсват стратегически резерви и сме принудени постоянно да отговаряме на техните опити за настъпление. Рано или късно те ще намерят слабо място на фронта, което могат да пробият и да излязат на оперативен простор. Дали силите и ресурсите ще могат да ги спрат, да ги ребалансират и да ги отблъснат е голям и открит въпрос“, заяви Чмут.

Той отбеляза, че мобилизацията намалява, резервите се свиват поради загуби и „в резултат на това не се движим в положителна за себе си посока на бойното поле“.