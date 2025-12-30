Украйна обяви задължителна евакуация от 14 крайгранични селища в Черниговска област

Украйна обяви задължеителна евакуация на 14 селища край границата с Русия в Черниговска област, съобщава ръководителят на местната областна военна администрация Вячеслав Чаус. Там са останали 300 души, предава „Зеркало недели“.

„Съветът по отбрана взе решение за задължителна евакуация на 14 гранични села. Това са общините Новгород-Северска, Семеновска, Сновска и Городнянска. Граничната зона е под ежедневни обстрели. Въпреки реалната заплаха, там все още живеят 300 души“, казва Чаус в изявление.

Според него тази година са напуснали над 1400 жители. Военните виждат необходимостта от задължителна евакуация на останалите цивилни.

„Какво следва? Жителите на 14 населени места ще бъдат информирани за сборните пунктове. Ангажирани са всички необходими служби. Има специални маршрути за евакуация и транспорт. Задължително е преселването на евакуираните. Гарантирано е временно настаняване. Евакуацията трябва да приключи в рамките на 30 дни“, добавя Чаус.

Припомняме, че на Коледа, 25 декември, руските войски обстрелваха Чернигов. Дрон удари пететажна сграда, убивайки един човек и ранявайки цивилни, включително дете. Ударът на дрона предизвика пожар в апартамента.