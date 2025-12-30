НА ЖИВО
      вторник, 30.12.25
          Европа Общество

          В Полша се провеждат масови протести на фермери срещу споразумението ЕС-MERCOSUR

          Протест в Полша
          Протест в Полша
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Земеделски производители излязоха по пътищата в цяла Полша, за да протестират срещу подписването на търговско споразумение между Европейския съюз и страните от Южноамериканския общ пазар (MERCOSUR), съобщи TVP Info.

          Според телевизионния канал протестите са започнали в 10:00 ч. местно време на 180 места в цялата страна и ще продължат до 15:00 ч. Въпреки твърденията на фермерите, че нямат намерение да блокират движението, има съобщения за затваряне на редица пътища. Протестиращите посочват, че търговското споразумение с MERCOSUR ще навреди както на полските земеделски производители, така и на потребителите. Фермерите твърдят, че стандартите за контрол на качеството в латиноамериканските страни са много по-малко строги от тези в ЕС.

          На 6 декември 2024 г. страните от ЕС и MERCOSUR вече подписаха търговско споразумение, въпреки протестите на европейските фермери. За да влезе документът в сила, той трябва да бъде одобрен от всички държави членки на ЕС. За да блокират споразумението, четири държави, представляващи най-малко 35% от населението на ЕС, трябва да го отхвърлят. Срещу него се противопоставят селскостопанското лоби на ЕС, правителствата на Франция, Полша и няколко други страни.

          На 18 декември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви отлагането на подписването на споразумението за свободна търговия между ЕС и страните от MERCOSUR. Подписването може да се състои през януари 2026 г.

