Володимир Зеленски: Не вярвам на Путин, той не иска мир

Изявлението на Владимир Путин за мира в Украйна е просто послание към президента на САЩ Доналд Тръмп, а не истинските намерения на руския държавен глава, заяви украинският лидер Володимир Зеленски в интервю пред Fox News.
Въпреки нарастващия брой на жертвите сред руските войски, Путин не иска мир, смята Зеленски. На въпроса дали има някакви признаци, че Путин може да иска мир, особено предвид засилените атаки на Русия срещу Киев в края на годината, Зеленски отговори: „Не, честно казано. Не чувам това публично. Той не говори за мир. Напротив, казва, че може да отиде по-далеч. Това не са сигнали за мир“.
Той изрази убеждението си, че това изисква както диалог, така и продължаващи опити за дипломатическо уреждане, както и натиск от САЩ, с други думи, санкции.
„Той разполага с инструментите и аз вярвам, че се опитва да постигне мир“, отбеляза Зеленски.
Държавният глава също така отбеляза, че въпреки положителните коментари на Тръмп за разговора му с Путин, на руския президент не може да се има доверие:
„Не вярвам на Путин. Той не иска успех за Украйна. Не иска по-строги санкции. Може да говори за „евтин ток“, но ние нямаме нужда от това. Платихме твърде висока цена – с човешки животи. Не ни е нужно нищо от тях. Това е просто послание за Тръмп, начин на комуникация, но в действителност не е вярно“.
След среща с Тръмп Зеленски заяви, че са постигнали 90% съгласие по проекта за 20-точков план, въпреки че Москва не показва признаци на отстъпки по отношение на териториалните си искания.
