НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Володимир Зеленски: Не вярвам на Путин, той не иска мир

          25
          49
          Володимир Зеленски
          Снимка: Фейсбук
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Изявлението на Владимир Путин за мира в Украйна е просто послание към президента на САЩ Доналд Тръмп, а не истинските намерения на руския държавен глава, заяви украинският лидер Володимир Зеленски в интервю пред Fox News.

          - Реклама -

          Въпреки нарастващия брой на жертвите сред руските войски, Путин не иска мир, смята Зеленски. На въпроса дали има някакви признаци, че Путин може да иска мир, особено предвид засилените атаки на Русия срещу Киев в края на годината, Зеленски отговори: „Не, честно казано. Не чувам това публично. Той не говори за мир. Напротив, казва, че може да отиде по-далеч. Това не са сигнали за мир“.

          Той изрази убеждението си, че това изисква както диалог, така и продължаващи опити за дипломатическо уреждане, както и натиск от САЩ, с други думи, санкции.

          „Той разполага с инструментите и аз вярвам, че се опитва да постигне мир“, отбеляза Зеленски.

          Държавният глава също така отбеляза, че въпреки положителните коментари на Тръмп за разговора му с Путин, на руския президент не може да се има доверие:

          „Не вярвам на Путин. Той не иска успех за Украйна. Не иска по-строги санкции. Може да говори за „евтин ток“, но ние нямаме нужда от това. Платихме твърде висока цена – с човешки животи. Не ни е нужно нищо от тях. Това е просто послание за Тръмп, начин на комуникация, но в действителност не е вярно“.

          След среща с Тръмп Зеленски заяви, че са постигнали 90% съгласие по проекта за 20-точков план, въпреки че Москва не показва признаци на отстъпки по отношение на териториалните си искания.

          Изявлението на Владимир Путин за мира в Украйна е просто послание към президента на САЩ Доналд Тръмп, а не истинските намерения на руския държавен глава, заяви украинският лидер Володимир Зеленски в интервю пред Fox News.

          - Реклама -

          Въпреки нарастващия брой на жертвите сред руските войски, Путин не иска мир, смята Зеленски. На въпроса дали има някакви признаци, че Путин може да иска мир, особено предвид засилените атаки на Русия срещу Киев в края на годината, Зеленски отговори: „Не, честно казано. Не чувам това публично. Той не говори за мир. Напротив, казва, че може да отиде по-далеч. Това не са сигнали за мир“.

          Той изрази убеждението си, че това изисква както диалог, така и продължаващи опити за дипломатическо уреждане, както и натиск от САЩ, с други думи, санкции.

          „Той разполага с инструментите и аз вярвам, че се опитва да постигне мир“, отбеляза Зеленски.

          Държавният глава също така отбеляза, че въпреки положителните коментари на Тръмп за разговора му с Путин, на руския президент не може да се има доверие:

          „Не вярвам на Путин. Той не иска успех за Украйна. Не иска по-строги санкции. Може да говори за „евтин ток“, но ние нямаме нужда от това. Платихме твърде висока цена – с човешки животи. Не ни е нужно нищо от тях. Това е просто послание за Тръмп, начин на комуникация, но в действителност не е вярно“.

          След среща с Тръмп Зеленски заяви, че са постигнали 90% съгласие по проекта за 20-точков план, въпреки че Москва не показва признаци на отстъпки по отношение на териториалните си искания.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кремъл заплашва с твърда реакция към Киев

          Пламена Ганева -
          Русия ще засили преговорната си позиция по въпроса за Украйна след атаката на Киев срещу президентската резиденция в Новгородска област, съобщи прессекретарят на Кремъл...
          Война

          Майк Помпео: Досега Путин не е отстъпил в абсолютно нищо на преговорите за Украйна

          Иван Христов -
          Президентът на Русия Владимир Путин все още не е направил никакви отстъпки по отношение на края на войната в Украйна, според думите на бившия...
          Война

          Русия показа мобилна наземна ракетна система „Орешник“ в Беларус

          Иван Христов -
          Министерството на отбраната на Русия представи за първи път мобилната наземна ракетна система „Орешник“, а подразделение, оборудвано с новото оръжие, започна бойно дежурство в...

          25 КОМЕНТАРА

          6. Аууу намери се кой да го каже,баш наркомана който заедно с неговите приятели от ЕС и Ми-6 започнаха конфликта.

          10. Ти си големият лъжец ,спомни си Минските споразумения когато Путин те молеше да ги спазваш искаше среща и ти се правише на мъж и слушаше Байдън и Западните ти ментори ,сега си бита карта и си господин никой ,пътник си !

            • Georgi Milev А в същото време Путин пращаше армия в Донбас, само че без отличителни знаци нали? Преди година дори го призна. Иначе Мински споразумения…. Изтърка се това вече.

              • Lyubomir Ivanov А преди това Фашистите на Зеленски маршируваха по площадите с факли ,мародерстваха ,биеха и убиваха руснаци ,обстрелваха денощно Донецк и Луганск , хората живееха в бомбоубежища,жертвите бяха над 12 Хил от които много деца ,а в Одеса запалиха и изгориха 45 руснаци между които и един българин и дойде Видов ден на Страшния съд !

          13. Римско право: “ Аквила нон капит мускас!“ / Орелът не лови мухи/ ! Путин не се интересува от нелегитимни „президенти“! Тръмп,не е толкова мъдър и се „забавлява“ с „украинчето“…

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions