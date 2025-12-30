НА ЖИВО
      вторник, 30.12.25
          Начало България Общество

          Временна пауза за посещения в Зоологическа градина – София

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Достъпът на посетители до Зоологическа градина – София ще бъде временно преустановен от 1 до 4 януари 2026 г. включително. Причината за това е настройване и тестване на системи и инструменти за осъществяване на касови и безкасови плащания в евро, във връзка с въвеждането на единната европейска валута от началото на 2026 г.

          От днес: По-скъпи билети за Зоологическата градина в София – Евроком

          По време на празниците около Коледа, Зоологическата градина ще работи без почивен ден, от 24 до 28 декември 2025 г., както и на 31 декември, при зимно работно време.

          Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход ще работят от 8:30 до 16:30 ч., като престоят на посетителите ще бъде разрешен до 17:00 ч.. Отворени ще бъдат залите „Големи котки, терариум и аквариум“, „Гиганти“, „Примати III“ и „Примати II“ от 9:00 до 16:30 ч..

          Ивановден с евро: първите пенсии по новата валута – Евроком

          Първият работен ден на Зоологическата градина през 2026 г. ще бъде на 5 януари.

