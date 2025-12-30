Временна пауза за посещения в Зоологическа градина – София

Достъпът на посетители до Зоологическа градина – София ще бъде временно преустановен от 1 до 4 януари 2026 г. включително. Причината за това е настройване и тестване на системи и инструменти за осъществяване на касови и безкасови плащания в евро, във връзка с въвеждането на единната европейска валута от началото на 2026 г.

По време на празниците около Коледа, Зоологическата градина ще работи без почивен ден, от 24 до 28 декември 2025 г., както и на 31 декември, при зимно работно време.

Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход ще работят от 8:30 до 16:30 ч., като престоят на посетителите ще бъде разрешен до 17:00 ч.. Отворени ще бъдат залите „Големи котки, терариум и аквариум“, „Гиганти“, „Примати III“ и „Примати II“ от 9:00 до 16:30 ч..

Първият работен ден на Зоологическата градина през 2026 г. ще бъде на 5 януари.