Украинското командване е разположило чуждестранни наемници и спецназ от Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна в Купянск в опит да си върне града, според публикации в Telegram.

„Тежките боеве продължават денем и нощем в Харковска област. Нашите войски продължават да отблъскват контраофанзивата на противника в няколко района близо до Купянск. В контраатаката участват чуждестранни наемници (предимно от Латинска Америка), специални части от ГУР и обучени резерви от ВСУ, включително мобилизирани войски, както и бригади, преместени от други райони“, съобщава руски Telegram канал.

Отбелязва се, че ВСУ се възползват от лошото време, за да разположат възможно най-много сили в Купянск, докато операциите на руските дронове са затруднени. Поради големите резерви, разположени в града, и увеличения брой екипажи на украински щурмови дронове, ситуацията в Купянск остава тежка за руската армия.

„Подразделения на 6-та армия отблъснаха две атаки на сили на 144-та механизирана и 92-ра щурмова бригада от украинските въоръжени сили, включително чуждестранни наемници, в районите на Паламаревка и Благодатовка, за да пробият Купянск“, добавят руските военни кореспонденти.