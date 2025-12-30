Киев няма интерес от постигане на мир и получава подкрепа от Запада единствено за продължаване на военните действия и извършване на терористични атаки. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в ефира на телевизионния канал Россия-1, цитирана от ТАСС.
По думите ѝ именно поради тази причина украинският президент Володимир Зеленски е прекъсвал или саботирал мирните разговори в различни етапи от конфликта.
Изявлението идва на фона на твърденията на Москва, че Киев стои зад атака срещу резиденция на руския президент Владимир Путин. Украинските власти категорично отрекоха обвиненията и на свой ред заявиха, че Русия търси претекст за нови удари и ескалация на войната.
Междувременно текущият президент на Америка Доналд Тръмп осъди подобни нападения, подчертавайки, че те подкопават усилията за постигане на мирно решение и засилват напрежението в момент, когато се търсят дипломатически изходи от конфликта.
Киев няма интерес от постигане на мир и получава подкрепа от Запада единствено за продължаване на военните действия и извършване на терористични атаки. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в ефира на телевизионния канал Россия-1, цитирана от ТАСС.
По думите ѝ именно поради тази причина украинският президент Володимир Зеленски е прекъсвал или саботирал мирните разговори в различни етапи от конфликта.
Изявлението идва на фона на твърденията на Москва, че Киев стои зад атака срещу резиденция на руския президент Владимир Путин. Украинските власти категорично отрекоха обвиненията и на свой ред заявиха, че Русия търси претекст за нови удари и ескалация на войната.
Междувременно текущият президент на Америка Доналд Тръмп осъди подобни нападения, подчертавайки, че те подкопават усилията за постигане на мирно решение и засилват напрежението в момент, когато се търсят дипломатически изходи от конфликта.
Разбира се,а приспива страните,че се бори за Мир,за пред очите на собствените си граждани и избиратели!
Само Китай може да финансира ватата, друг не…
Западът трябва най-сетне да изравни Москва със земята, и да заприщи река Москва, така че да възстанови блатото, което е било на тази територия преди 700 години.
Ама шматко,стига дрънка простотии,вие не искате да спирате войната какво друго можете да правите.Нищо,ненормалници некадърни!
И то с вашите „замразени“ активи.
Права е жената Без ЕС до сега нямаше да го има ни наркоман ни войвната
Катя Паева и теб можеше да те няма и може би сте неговата диларка или просто си говорите глупости !
Aa vii zashto bombardirvate horata
Кой е Западът ? И България финансира .. и ние ли сме Западът ?
Vanesa Stoyanova Ivanova , и ние сме Западът, но наужким, и не финансираме, а печелим от продажба на оръжие.
Знам но чакам отговор от копейките – тролове
Запада не трябва да финансира Украйна, а да и нареди да си свалят гащите за да можем да проникнем понеже ни е мек.
Вие не ,,воювате“, вие ,,освобождавате“!