Киев няма интерес от постигане на мир и получава подкрепа от Запада единствено за продължаване на военните действия и извършване на терористични атаки. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в ефира на телевизионния канал Россия-1, цитирана от ТАСС.

„Преговорите бяха прекъсвани отново и отново. Причината е една – на Киев не му се плаща за мир. Те получават финансиране само за терористични атаки, екстремизъм и продължаване на касапницата, включително убийството на украински граждани. Западът им плаща именно за това“, заяви Захарова.

- Реклама -

По думите ѝ именно поради тази причина украинският президент Володимир Зеленски е прекъсвал или саботирал мирните разговори в различни етапи от конфликта.

„В момент, когато на Запад се появи реална готовност да се преосмислят допуснатите грешки и престъпления, включително на предишни политически ръководства, и да се търси път към мир чрез сложни и многопластови преговори, този терорист-ренегат започна нови атаки“, добави тя.



Изявлението идва на фона на твърденията на Москва, че Киев стои зад атака срещу резиденция на руския президент Владимир Путин. Украинските власти категорично отрекоха обвиненията и на свой ред заявиха, че Русия търси претекст за нови удари и ескалация на войната.

Междувременно текущият президент на Америка Доналд Тръмп осъди подобни нападения, подчертавайки, че те подкопават усилията за постигане на мирно решение и засилват напрежението в момент, когато се търсят дипломатически изходи от конфликта.