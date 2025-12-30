НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Захарова: Западът финансира войната, не мира в Украйна

          13
          54
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Киев няма интерес от постигане на мир и получава подкрепа от Запада единствено за продължаване на военните действия и извършване на терористични атаки. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в ефира на телевизионния канал Россия-1, цитирана от ТАСС.

          „Преговорите бяха прекъсвани отново и отново. Причината е една – на Киев не му се плаща за мир. Те получават финансиране само за терористични атаки, екстремизъм и продължаване на касапницата, включително убийството на украински граждани. Западът им плаща именно за това“, заяви Захарова.

          - Реклама -

          По думите ѝ именно поради тази причина украинският президент Володимир Зеленски е прекъсвал или саботирал мирните разговори в различни етапи от конфликта.

          „В момент, когато на Запад се появи реална готовност да се преосмислят допуснатите грешки и престъпления, включително на предишни политически ръководства, и да се търси път към мир чрез сложни и многопластови преговори, този терорист-ренегат започна нови атаки“, добави тя.

          Изявлението идва на фона на твърденията на Москва, че Киев стои зад атака срещу резиденция на руския президент Владимир Путин. Украинските власти категорично отрекоха обвиненията и на свой ред заявиха, че Русия търси претекст за нови удари и ескалация на войната.

          Междувременно текущият президент на Америка Доналд Тръмп осъди подобни нападения, подчертавайки, че те подкопават усилията за постигане на мирно решение и засилват напрежението в момент, когато се търсят дипломатически изходи от конфликта.

          Киев няма интерес от постигане на мир и получава подкрепа от Запада единствено за продължаване на военните действия и извършване на терористични атаки. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в ефира на телевизионния канал Россия-1, цитирана от ТАСС.

          „Преговорите бяха прекъсвани отново и отново. Причината е една – на Киев не му се плаща за мир. Те получават финансиране само за терористични атаки, екстремизъм и продължаване на касапницата, включително убийството на украински граждани. Западът им плаща именно за това“, заяви Захарова.

          - Реклама -

          По думите ѝ именно поради тази причина украинският президент Володимир Зеленски е прекъсвал или саботирал мирните разговори в различни етапи от конфликта.

          „В момент, когато на Запад се появи реална готовност да се преосмислят допуснатите грешки и престъпления, включително на предишни политически ръководства, и да се търси път към мир чрез сложни и многопластови преговори, този терорист-ренегат започна нови атаки“, добави тя.

          Изявлението идва на фона на твърденията на Москва, че Киев стои зад атака срещу резиденция на руския президент Владимир Путин. Украинските власти категорично отрекоха обвиненията и на свой ред заявиха, че Русия търси претекст за нови удари и ескалация на войната.

          Междувременно текущият президент на Америка Доналд Тръмп осъди подобни нападения, подчертавайки, че те подкопават усилията за постигане на мирно решение и засилват напрежението в момент, когато се търсят дипломатически изходи от конфликта.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          В Полша се провеждат масови протести на фермери срещу споразумението ЕС-MERCOSUR

          Иван Христов -
          Земеделски производители излязоха по пътищата в цяла Полша, за да протестират срещу подписването на търговско споразумение между Европейския съюз и страните от Южноамериканския общ...
          Европа

          Гърция се готви за възобновяване на напрежението с Турция през 2026 година

          Иван Христов -
          След три години на относително спокойствие, гръцките власти и дипломати се готвят за подновени сътресения в отношенията с Турция през 2026 г., пише Kathimerini. Признаци...
          Политика

          Кремъл заплашва с твърда реакция към Киев

          Пламена Ганева -
          Русия ще засили преговорната си позиция по въпроса за Украйна след атаката на Киев срещу президентската резиденция в Новгородска област, съобщи прессекретарят на Кремъл...

          13 КОМЕНТАРА

          1. Разбира се,а приспива страните,че се бори за Мир,за пред очите на собствените си граждани и избиратели!

          3. Западът трябва най-сетне да изравни Москва със земята, и да заприщи река Москва, така че да възстанови блатото, което е било на тази територия преди 700 години.

          4. Ама шматко,стига дрънка простотии,вие не искате да спирате войната какво друго можете да правите.Нищо,ненормалници некадърни!

            • Катя Паева и теб можеше да те няма и може би сте неговата диларка или просто си говорите глупости !

          9. Запада не трябва да финансира Украйна, а да и нареди да си свалят гащите за да можем да проникнем понеже ни е мек.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions