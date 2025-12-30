Зеленски обеща да се оттегли от власт след края на войната с Русия

Володимир Зеленски обеща да се оттегли като президент на Украйна след края на конфликта с Русия „Да“, каза той в интервю пред Fox News в отговор на въпрос на журналист за подобно развитие на събитията.

В началото на декември Володимир Зеленски изрази готовността си да проведе избори, но в замяна поиска САЩ и европейските страни да „обезпечат сигурността“ за тяхната организация. Той също така предложи мораториум върху атаките срещу енергийни съоръжения, ако Москва се съгласи.