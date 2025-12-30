Володимир Зеленски обеща да се оттегли като президент на Украйна след края на конфликта с Русия „Да“, каза той в интервю пред Fox News в отговор на въпрос на журналист за подобно развитие на събитията.
В началото на декември Володимир Зеленски изрази готовността си да проведе избори, но в замяна поиска САЩ и европейските страни да „обезпечат сигурността“ за тяхната организация. Той също така предложи мораториум върху атаките срещу енергийни съоръжения, ако Москва се съгласи.
Той си подсигури сигурността с дроневете над резиденцията на руският президент!
Предполагам, ще го „оттеглят“ преди края. 😁 Вече дали ще са американците, руснаците, англичаните или украйнците, трудно е да се предположи.
Кой ще го остави да взема решения след трагедията, която причини?!
Всичко се върти как да се спре настъплението на русия за глътка въздух на губещите
Телевизия Евроком „Не можем да спечелим войната с Русия без подкрепата на САЩ.“ -Зеленски по Fox News
Това е така, защото това никога не е била война на Украйна. Винаги е била война на САЩ/НАТО срещу Русия. Украйна беше безпомощният „инструмент“ и Зеленски продаде народа си за интересите на другите и за собствения си банков баланс.
