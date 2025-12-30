НА ЖИВО
      вторник, 30.12.25
          Война

          Зеленски обеща да се оттегли от власт след края на войната с Русия

          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Володимир Зеленски обеща да се оттегли като президент на Украйна след края на конфликта с Русия „Да“, каза той в интервю пред Fox News в отговор на въпрос на журналист за подобно развитие на събитията.

          В началото на декември Володимир Зеленски изрази готовността си да проведе избори, но в замяна поиска САЩ и европейските страни да „обезпечат сигурността“ за тяхната организация. Той също така предложи мораториум върху атаките срещу енергийни съоръжения, ако Москва се съгласи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          DeepState: Руската армия превзе три селища край Северск и се придвижва на още две направления

          Иван Христов -
          През последните 24 часа руската армия е постигнала успехи в Сумска и Донецка области. Превзети са три населени места на Славянско направление (преди известно...
          Война

          ВСУ са изпратили в Купянск чуждестранни наемници и спецназ на ГУР

          Иван Христов -
          Украинското командване е разположило чуждестранни наемници и спецназ от Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна в Купянск в опит да...
          Война

          Кремъл: Русия втвърдява преговорната си позиция спрямо Украйна след атаката срещу резиденцията на Путин

          Иван Христов -
          След нападението на Украйна срещу руската президентска резиденция в Новгородска област, Москва ще втвърди преговорната си позиция спрямо Украйна. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретарят...

