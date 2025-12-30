Зеленски очерта условията на Украйна за изтегляне от Донбас: свободна зона, огледални мерки и референдум

Спорът за окупираните територии в Украйна остава препъни камък в преговорите между Киев и Москва. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна не може просто да се откаже от тези територии и обясни какъв компромис е възможен по отношение на Донбас. Той направи това изявление в интервю пред Fox News.

Държавният глава обясни, че по отношение на въпроса за окупираните територии „това не е въпрос на референдум, нито на парламента, нито на президента“.

„Не можем просто да си тръгнем оттам – това надхвърля нашето законодателство. Не можем просто да се откажем от териториите си. И не е само въпрос на закон. Там живеят хора – около 300 000 души. Не можем просто да загубим тези хора. Не можем да си тръгнем, защото стотици хиляди са ранени и десетки хиляди са убити. Освен това, нашата армия е там“, посочи той.

Зеленски също така заяви, че истински компромис би могло да бъде създаването на свободна икономическа зона със специални правила:

„Това не е само въпрос на закон, но и на реалността на място. Затова предложихме това, което според мен е компромис: създаването на свободна икономическа зона. Ако се оттеглим с няколко километра, тогава Русия трябва да предприеме огледални стъпки и също да изтегли силите си с няколко километра. В такава свободна икономическа зона ще важат специални правила“.

Зеленски подчерта, че Украйна би се съгласила с подобно решение само ако украинските избиратели го одобрят на референдум.

„Ако бъде взето решение за създаването на такава икономическа зона, референдумът ще бъде средство или за одобряването, или за отхвърлянето му“, заяви той.