НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски очерта условията на Украйна за изтегляне от Донбас: свободна зона, огледални мерки и референдум

          1
          169
          Видеообръщение на Зеленски
          Видеообръщение на Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Спорът за окупираните територии в Украйна остава препъни камък в преговорите между Киев и Москва. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна не може просто да се откаже от тези територии и обясни какъв компромис е възможен по отношение на Донбас. Той направи това изявление в интервю пред Fox News.

          - Реклама -

          Държавният глава обясни, че по отношение на въпроса за окупираните територии „това не е въпрос на референдум, нито на парламента, нито на президента“.

          „Не можем просто да си тръгнем оттам – това надхвърля нашето законодателство. Не можем просто да се откажем от териториите си. И не е само въпрос на закон. Там живеят хора – около 300 000 души. Не можем просто да загубим тези хора. Не можем да си тръгнем, защото стотици хиляди са ранени и десетки хиляди са убити. Освен това, нашата армия е там“, посочи той.

          Зеленски също така заяви, че истински компромис би могло да бъде създаването на свободна икономическа зона със специални правила:

          „Това не е само въпрос на закон, но и на реалността на място. Затова предложихме това, което според мен е компромис: създаването на свободна икономическа зона. Ако се оттеглим с няколко километра, тогава Русия трябва да предприеме огледални стъпки и също да изтегли силите си с няколко километра. В такава свободна икономическа зона ще важат специални правила“.

          Зеленски подчерта, че Украйна би се съгласила с подобно решение само ако украинските избиратели го одобрят на референдум.

          „Ако бъде взето решение за създаването на такава икономическа зона, референдумът ще бъде средство или за одобряването, или за отхвърлянето му“, заяви той.

          Спорът за окупираните територии в Украйна остава препъни камък в преговорите между Киев и Москва. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна не може просто да се откаже от тези територии и обясни какъв компромис е възможен по отношение на Донбас. Той направи това изявление в интервю пред Fox News.

          - Реклама -

          Държавният глава обясни, че по отношение на въпроса за окупираните територии „това не е въпрос на референдум, нито на парламента, нито на президента“.

          „Не можем просто да си тръгнем оттам – това надхвърля нашето законодателство. Не можем просто да се откажем от териториите си. И не е само въпрос на закон. Там живеят хора – около 300 000 души. Не можем просто да загубим тези хора. Не можем да си тръгнем, защото стотици хиляди са ранени и десетки хиляди са убити. Освен това, нашата армия е там“, посочи той.

          Зеленски също така заяви, че истински компромис би могло да бъде създаването на свободна икономическа зона със специални правила:

          „Това не е само въпрос на закон, но и на реалността на място. Затова предложихме това, което според мен е компромис: създаването на свободна икономическа зона. Ако се оттеглим с няколко километра, тогава Русия трябва да предприеме огледални стъпки и също да изтегли силите си с няколко километра. В такава свободна икономическа зона ще важат специални правила“.

          Зеленски подчерта, че Украйна би се съгласила с подобно решение само ако украинските избиратели го одобрят на референдум.

          „Ако бъде взето решение за създаването на такава икономическа зона, референдумът ще бъде средство или за одобряването, или за отхвърлянето му“, заяви той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Кремъл: Русия втвърдява преговорната си позиция спрямо Украйна след атаката срещу резиденцията на Путин

          Иван Христов -
          След нападението на Украйна срещу руската президентска резиденция в Новгородска област, Москва ще втвърди преговорната си позиция спрямо Украйна. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретарят...
          Политика

          Кремъл заплашва с твърда реакция към Киев

          Пламена Ганева -
          Русия ще засили преговорната си позиция по въпроса за Украйна след атаката на Киев срещу президентската резиденция в Новгородска област, съобщи прессекретарят на Кремъл...
          Война

          Майк Помпео: Досега Путин не е отстъпил в абсолютно нищо на преговорите за Украйна

          Иван Христов -
          Президентът на Русия Владимир Путин все още не е направил никакви отстъпки по отношение на края на войната в Украйна, според думите на бившия...

          1 коментар

          1. Референдумът ще се проведе в сградата на Върховната рада, а гласуващите депутати ще са основния електорат, плюс чистачките и пазача, за да има разнообразие.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions