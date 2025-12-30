НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Звезден концерт посреща 2026-а в София без фойерверки, но със светлинно шоу

          0
          34
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Заместник-кметът на Столичната община в направление „Образование, култура, спорт и младежки дейности“ Благородна Здравкова заяви, че празничният концерт в София за посрещането на Новата 2026 година ще бъде с различна и обновена програма, която има за цел да изненада публиката.

          - Реклама -

          Сняг, студ и силен вятър за Нова година – Евроком

          „Надявам се на хората много да им хареса концертът. Програмата ни е различна в сравнение с миналите години. Очаквайте нови неща. Започваме ударно с Мери бойс бенд, след това ще се изяви младата певица Pressie с нейните танцьори, Dim4ou, Ирина Флорин и Сигнал, които ще бъдат венецът на вечерта“,

          каза Здравкова пред медиите.

          Тя разкри още, че водещи на събитието ще бъдат Милица Гладнишка и Наско от БГ Радио, като Гладнишка ще се включи и като изпълнител.

          „Разбира се, Милица ще пее, защото няма как да се лишим от нейния талант. Очакваме и светлинно шоу с дронове, организирано от Министерството на финансите, ако времето позволява“,

          допълни заместник-кметът.

          Както вече стана традиция, Новата година няма да бъде посрещната със заря, а със светлинно шоу, подчерта Здравкова.

          „Не искаме София да прилича на Бейрут и да съсипем животните“,

          обясни тя.

          Заместник-кметът призова гражданите да се облекат топло, тъй като се очаква студено време на празничната вечер. Концертът ще започне в 21:30 часа на площад „Батенберг“.

          От страна на сигурността, началник-сектор „Масови мероприятия“ към Столичната дирекция на вътрешните работи Иван Георгиев увери, че ще бъдат ангажирани както униформени, така и цивилни полицаи.

          Новата година започва с 6-бална магнитна буря – Евроком

          „Пропускането ще започне след 20:30 часа през шест пункта. Няма да бъдат допускани лица в нетрезво състояние, както и хора с оръжие. Забранено ще е и внасянето на дронове,

          поясни Георгиев.

          Той предупреди, че част от служителите ще бъдат въоръжени с дългоцевно оръжие, но подчерта, че мерките са изцяло превантивни и в интерес на безопасността на присъстващите.

          Заместник-кметът на Столичната община в направление „Образование, култура, спорт и младежки дейности“ Благородна Здравкова заяви, че празничният концерт в София за посрещането на Новата 2026 година ще бъде с различна и обновена програма, която има за цел да изненада публиката.

          - Реклама -

          Сняг, студ и силен вятър за Нова година – Евроком

          „Надявам се на хората много да им хареса концертът. Програмата ни е различна в сравнение с миналите години. Очаквайте нови неща. Започваме ударно с Мери бойс бенд, след това ще се изяви младата певица Pressie с нейните танцьори, Dim4ou, Ирина Флорин и Сигнал, които ще бъдат венецът на вечерта“,

          каза Здравкова пред медиите.

          Тя разкри още, че водещи на събитието ще бъдат Милица Гладнишка и Наско от БГ Радио, като Гладнишка ще се включи и като изпълнител.

          „Разбира се, Милица ще пее, защото няма как да се лишим от нейния талант. Очакваме и светлинно шоу с дронове, организирано от Министерството на финансите, ако времето позволява“,

          допълни заместник-кметът.

          Както вече стана традиция, Новата година няма да бъде посрещната със заря, а със светлинно шоу, подчерта Здравкова.

          „Не искаме София да прилича на Бейрут и да съсипем животните“,

          обясни тя.

          Заместник-кметът призова гражданите да се облекат топло, тъй като се очаква студено време на празничната вечер. Концертът ще започне в 21:30 часа на площад „Батенберг“.

          От страна на сигурността, началник-сектор „Масови мероприятия“ към Столичната дирекция на вътрешните работи Иван Георгиев увери, че ще бъдат ангажирани както униформени, така и цивилни полицаи.

          Новата година започва с 6-бална магнитна буря – Евроком

          „Пропускането ще започне след 20:30 часа през шест пункта. Няма да бъдат допускани лица в нетрезво състояние, както и хора с оръжие. Забранено ще е и внасянето на дронове,

          поясни Георгиев.

          Той предупреди, че част от служителите ще бъдат въоръжени с дългоцевно оръжие, но подчерта, че мерките са изцяло превантивни и в интерес на безопасността на присъстващите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Съдът увеличи гаранцията на директора на 138-о училище до 10 000 лева

          Десислава Димитрова -
          СГС определи парична гаранция от 10 000 лева за директора на 138-о Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски“ Александър Ефтимов.
          Политика

          Румен Радев назначи нови български посланици

          Георги Петров -
          Текущият президент на България Румен Радев издаде укази за назначаването на нови посланици на страната ни в четири държави. Информацията бе съобщена от БТА. С...
          Общество

          Сметната палата започва проверки на бонусите в държавния сектор през 2026 г.

          Георги Петров -
          Сметната палата ще извършва проверки на допълнителното материално стимулиране (ДМС) в държавните и общинските структури. Това е част от Програмата за одитна дейност за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions