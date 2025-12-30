Звезден концерт посреща 2026-а в София без фойерверки, но със светлинно шоу

Заместник-кметът на Столичната община в направление „Образование, култура, спорт и младежки дейности“ Благородна Здравкова заяви, че празничният концерт в София за посрещането на Новата 2026 година ще бъде с различна и обновена програма, която има за цел да изненада публиката.

„Надявам се на хората много да им хареса концертът. Програмата ни е различна в сравнение с миналите години. Очаквайте нови неща. Започваме ударно с Мери бойс бенд, след това ще се изяви младата певица Pressie с нейните танцьори, Dim4ou, Ирина Флорин и Сигнал, които ще бъдат венецът на вечерта“, каза Здравкова пред медиите.

Тя разкри още, че водещи на събитието ще бъдат Милица Гладнишка и Наско от БГ Радио, като Гладнишка ще се включи и като изпълнител.

„Разбира се, Милица ще пее, защото няма как да се лишим от нейния талант. Очакваме и светлинно шоу с дронове, организирано от Министерството на финансите, ако времето позволява“, допълни заместник-кметът.

Както вече стана традиция, Новата година няма да бъде посрещната със заря, а със светлинно шоу, подчерта Здравкова.

„Не искаме София да прилича на Бейрут и да съсипем животните“, обясни тя.

Заместник-кметът призова гражданите да се облекат топло, тъй като се очаква студено време на празничната вечер. Концертът ще започне в 21:30 часа на площад „Батенберг“.

От страна на сигурността, началник-сектор „Масови мероприятия“ към Столичната дирекция на вътрешните работи Иван Георгиев увери, че ще бъдат ангажирани както униформени, така и цивилни полицаи.

„Пропускането ще започне след 20:30 часа през шест пункта. Няма да бъдат допускани лица в нетрезво състояние, както и хора с оръжие. Забранено ще е и внасянето на дронове“, поясни Георгиев.

Той предупреди, че част от служителите ще бъдат въоръжени с дългоцевно оръжие, но подчерта, че мерките са изцяло превантивни и в интерес на безопасността на присъстващите.