453 загинали при катастрофи в България през 2025 година

От началото на годината в България при пътни инциденти са загинали 453 души, съобщава Министерството на вътрешните работи (МВР). При сравнение със същия период на 2024 г., когато загиналите са били 476, се отчита спад от 23 жертви на пътя през 2025 година.

През изминалото денонощие в страната е загинал един човек при катастрофа. В 14 пътнотранспортни произшествия са ранени 15 души.

През последните 24 часа в София са станали 18 пътни инцидента, от които 16 са леки, а два – тежки. Ранени са двама души.

Данните за катастрофите са динамични и се базират на съобщения, получени от Областните дирекции на МВР до 24:00 часа на 30 декември.