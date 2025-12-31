Балканите 2025: Година на трагедии, протести и шокиращи политически сътресения

Изминалата 2025 година бе белязана от редица трагедии, протести и политически промени на Балканите. Случилото се показа колко динамична и нестабилна остава ситуацията в региона, като събитията засегнаха Сърбия, Турция, Гърция, Северна Македония, Румъния, Хърватия, Словения и други страни.

През годината Сърбия бе сцена на масови антиправителствени протести, водени от студенти, започнали след трагичния инцидент на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при който загинаха 16 души. Турция се сблъска с най-големите демонстрации от десетилетие след ареста на опозиционни фигури, включително кмета на Истанбул Екрем Имамоглу.

В Гърция фермерите протестираха срещу забавянето на субсидии, а редица ключови пътища и гранични пунктове бяха блокирани. Румъния също преживя протести заради бюджетни реформи, а гражданите в Хърватия дадоха тон с бойкот на магазините срещу високите цени.

Сезонът бе белязан и от природни бедствия – Гърция бе засегната от „земетръсна буря“ около островите Санторини и Аморгос, докато Северна Македония преживя смъртоносен пожар в дискотека, отнел живота на 63 младежи през март.

Политическите сътресения бяха също значими:

Словения узакони и след това спря асистираното самоубийство след два референдума.

В Черна гора и Албания се случиха трагични инциденти и арести на кметове и местни лидери.

В Сърбия бе сформирано ново правителство безпартийно, след оставката на предишния премиер.

В Северна Македония управляващата ВМРО-ДПМНЕ спечели местните избори и преизбра партийните си лидери.

Регионът също така бе свидетел на международни инициативи – срещи на върха и дипломатически визити, насочени към подкрепа на Украйна и европейската интеграция на страните в Югоизточна Европа.

2025 г. на Балканите бе година, която демонстрира колко неочаквани и бързи могат да бъдат промените – от природни бедствия и трагедии до протести и политически решения, оказващи влияние върху живота на стотици хиляди граждани.