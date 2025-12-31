НА ЖИВО
          - Реклама -
          Бензиностанциите и техните предизвикателства при въвеждането на еврото

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          От 1 януари 2025 г. въвеждането на еврото поставя бензиностанциите пред сериозни предизвикателства. Преходът към новата валута създава рискове за затруднения както за търговците, така и за клиентите, в частност при плащанията, връщането на ресто и работата с две валути едновременно.

          Според Ангел Димитров, собственик на малка бензиностанция в Монтана, често се случва клиенти да идват със стотици монети, за да заплатят за гориво. „Вероятно те са се освободили от дребни спестявания, които вече не са нужни след преминаването към еврото. Това е малко неприятно за работниците, но въпреки това монетите са легално платежно средство“, коментира той пред Нова телевизия.

          Що се отнася до подготовката за преминаване към новата валута, Димитров сподели, че преходът в еврозоната е огромно събитие, което няма да бъде помрачено от трудности. „Неминуемо ще се появят казуси, които ще трябва да решаваме на момента, но с общи усилия ще се справим. Получихме стартов пакет от евромонети и банкноти от обслужващата ни банка. Въпреки това не сме закупували твърде голямо количество евро предварително, за да не блокираме средства. След полунощ системата ни е автоматично настроена да премине в режим на работа с новата валута“, каза бизнесменът.

          Димитров уточни, че при плащането за гориво, клиентите ще имат възможност да използват както евро, така и лева, но трябва предварително да бъдат предупредени, за да се изчисли стойността в евро. От 1 януари на колонките ще бъде показана единствено цената на горивото в евровалутата.

          1 коментар

          1. БРАВО НА УРСУЛА, КАЯ КАЛАС И
            КРИСТИН ЛАГАРД, ЧЕ ТАКА НИ
            УВАЖИХА С КУЛТУРЕН ЕВРО
            СТАНДАРТ! ВЪПРЕКИ, ЧЕ
            БЪЛХАРСКИ КОПЕЙКИ
            ВИЛНЕЯТ И СЕГА, ПО
            ПУТЛЕРАСТКАТА
            ИЗСИПВАЙКИ
            ЧЕРВЕНИТЕ
            ГОМНА.
            Чак ми е страшно, че такива кретени щъкат из кочината.
            Извадили левчетата от буркан банк и от кутии за обувки
            и нападнали тавекс и чейнча. Вдигнали цената на еврото
            до 2лв. на чейнча. А само след 2 дни всяка банка ще ви
            ги обмени на 1.95583. O, Sancta Simplicitas. Чудя се защо
            бълхарите са толкоз прости??? Та те са способни на
            всичко, щом не се справят с елементарната логика.
            Jidai Mirai
            .
            ПАЗЕТЕ СЕ ОТ КОПЕЙКИТЕ!
            Тия гадини ще излизат в
            балкана и подготвят
            всякакви терактове
            докато получат
            рублите от
            Путлер.

