      сряда, 31.12.25
          Футбол

          Босът на АЕК: Искаме Мартин Георгиев да е нашият гладиатор

          "Готов съм да се захващам за работа и се надявам да успеем да изградим нашата крепост, да печелим трофеи и да постигаме целите си и, както казвате, вероятно да се превърна в легенда" - заяви от своя страна българинът

          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Мартин Георгиев бе посрещнат изключително радушно в АЕК Атина от самия собственик Мариос Илиопулос. 

          „Добре дошъл в Гърция. Тук се нуждаем от теб и искаме да бъдеш нашата крепост за години напред“, заяви босът на тима от гръцката столица.

          „Ти си само на 20 години, така че, да кажем до 30-32 години, ти остават 10-12 години. Да се надяваме, че ще се превърнеш в легенда за отбора, защото всички тук сме едно семейство. Това не е тим, какъвто можеш лесно да намериш. Клубът подкрепя футболистите, които се раздават и влагат страст. Търсим новите легенди на АЕК и, Мартин, очакваме от теб да се превърнеш в крепост в защита. Ти си млад човек, който показва уважение – виждам го в очите ти. Пожелаваме ти да направиш възможно най-добрата кариера в нашия отбор. Може би вече знаеш, че нашият терен се казва „Агия София“ и е нашата крепост. От теб искаме да си крепостта на самия терен. Искаме да си нашият гладиатор“, завърши собственикът на АЕК.

          „Преди всичко съм развълнуван, че съм тук. Всичко е невероятно. Разгледах тренировъчната база и стадиона и се чувствам страхотно. Готов съм да се захващам за работа и се надявам да успеем да изградим нашата крепост, да печелим трофеи и да постигаме целите си и, както казвате, вероятно да се превърна в легенда“, каза от своя страна Георгиев

