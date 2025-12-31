НА ЖИВО
          Добруджа остана без треньор за новата година

          Наставникът Атанас Атанасов напусна клуба по взаимно съгласие

          Снимка: www.facebook.com/PFCDobrudja1919
          Един от новаците в Първа лига през този сезон Добруджа се раздели по взаимно съгласие със старши треньора Атанас Атанасов и щабът му – Стефан Дончев и Даниел Георгиев. Това съобщиха официално от клуба по-рано днес.

          Атанасов води отбор в два периода за общо 99 мача, а междувременно беше и спортен директор на клуба.

          Към момента тимът от Добруджа е на последното 16-о място в Първа лига с едва 12 точки, като от 19 срещи записа три победи, три равенства и 13 загуби.

