      сряда, 31.12.25
          Война

          Дронове атакуваха пристанище и рафинерия в Туапсе, Русия

          Георги Петров
          Георги Петров
          Дронове са атакували нефтопреработвателната рафинерия в град Туапсе, разположен в южния Краснодарски край на Русия, съобщава агенция „Ройтерс“, позовавайки се на УНИАН.

          Ударът е довел до повреда на оборудване в рафинерията, разрушаване на част от пристанище и нанесени щети на пет къщи. В резултат на атаката са счупени прозорци в четири жилищни сгради и в един частен дом. Туапсе, разположен на Черно море в югозападна Русия, е на около 350 километра от най-близките части на континентална Украйна през Азовско море.

          Пожарът в рафинерията е бил потушен след като са изгорели около 300 квадратни метра, но местните власти не предоставиха подробности относно степента на щетите по оборудването или дали производствените операции са били спрени. Туапсе е едно от основните черноморски пристанища на Русия за петролни продукти и е дом на рафинерията на Роснефт с капацитет от около 240 000 барела на ден. Тя произвежда суров петрол, мазут и дизел.

          Пристанището и рафинерията многократно са били атакувани от украински дронове по време на войната, като предишни удари са причинявали пожари и понякога са водили до спиране на работата.

