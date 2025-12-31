ЕС алармира: Израел рискува спиране на помощта за Газа

Европейският съюз изрази тревога, че решението на Израел да ограничи дейността на няколко хуманитарни организации в Газа от януари може да блокира доставката на „животоспасяваща“ помощ до местното население.
Израел твърди, че новите правила са насочени към спиране на „враждебни участници или поддръжници на тероризма“ в палестинските територии. Организациите трябваше да представят списък на своите палестински служители до 31 декември, в противен случай лицензите им ще бъдат отнети от 1 януари, а дейността им – прекратена до 1 март. Сред засегнатите е и „Лекари без граници“, обвинени в наемане на двама служители с връзки с въоръжени палестински групировки.
НПО-та предупреждават, че новите ограничения ще усложнят доставката на помощи в Газа, където помощта и без това е недостатъчна. Въпреки че споразумение за прекратяване на огъня от 10 октомври предвижда влизането на 600 камиона дневно, по данни на организации и ООН реално влизат само 100–300. Израелското министерство на отбраната твърди, че средно 4200 камиона влизат седмично, което съответства на около 600 дневно.
