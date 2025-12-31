НА ЖИВО
          Франция планира забрана на социалните мрежи за лица под 15 години

          Снимка: centralbanking.com
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Френското правителство възнамерява да забрани достъпа до социални мрежи за лица под 15 години от началото на следващата учебна година. Законопроектът ще бъде обсъден в парламента в началото на 2026 г., като проектозаконът предвижда забрана за „предоставянето на онлайн услуги за социални мрежи на непълнолетни под 15 години“ от 1 септември 2026 г., съобщава вестник „Монд“.

          - Реклама -

          Според правителствените документи, многобройни проучвания и доклади показват различни рискове, свързани с прекомерната употреба на цифрови екрани от подрастващите. Сред тези рискове са „излагането на неподходящо съдържание“, „кибертормоз“ и „нарушения на съня“. Целта на законопроекта е да се защитят бъдещите поколения от тези опасности, които не само възпрепятстват развитието на подрастващите, но и застрашават стабилността на социалната структура и колективните ценности на обществото.

          През декември 2025 г. президентът Еманюел Макрон подчерта важността на забраната на социалните мрежи за лица под 15 години, като я определи като приоритет на френското правителство.

