НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 31.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Готови ли са ресторантите за еврото? Първата нощ в новата валута

          0
          36
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Часове преди официалното въвеждане на еврото у нас, ресторантите в зимните курорти се подготвят за работа с двете валути – лева и евро. Специален екип на БНТ провери ситуацията в Добринище, където трескава подготовка тече за посрещането на 2026 година.

          - Реклама -

          Клиентите са информирани, че между 21:00 часа и 01:00 след полунощ ще има техническо прекъсване на картовите плащания и за това ще се приема само кеш. Ресторантьори уверяват, че са готови да връщат суми и в евро още от първите минути на новата година.

          „Ако се налага, ще връщаме в евро без проблем“, заяви Асен Мавриков, собственик на механа. Магдалена Балабанова, посетителка, допълни: „Взехме си пари в кеш, знаем за прекъсването на картите, така че нямаме притеснения.“

          От Българската асоциация на заведенията изразиха надежда банките да се справят без проблеми по време на техническото прекъсване, за да не се забавят плащанията.

          Еврото официално влиза в обращение от 1 януари 2026 г., а ресторантите в курортите вече са готови за първата нощ с новата валута.

          Часове преди официалното въвеждане на еврото у нас, ресторантите в зимните курорти се подготвят за работа с двете валути – лева и евро. Специален екип на БНТ провери ситуацията в Добринище, където трескава подготовка тече за посрещането на 2026 година.

          - Реклама -

          Клиентите са информирани, че между 21:00 часа и 01:00 след полунощ ще има техническо прекъсване на картовите плащания и за това ще се приема само кеш. Ресторантьори уверяват, че са готови да връщат суми и в евро още от първите минути на новата година.

          „Ако се налага, ще връщаме в евро без проблем“, заяви Асен Мавриков, собственик на механа. Магдалена Балабанова, посетителка, допълни: „Взехме си пари в кеш, знаем за прекъсването на картите, така че нямаме притеснения.“

          От Българската асоциация на заведенията изразиха надежда банките да се справят без проблеми по време на техническото прекъсване, за да не се забавят плащанията.

          Еврото официално влиза в обращение от 1 януари 2026 г., а ресторантите в курортите вече са готови за първата нощ с новата валута.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кристин Лагард: България влиза гордо в евро семейството

          Пламена Ганева -
          С влизането на България в 2026 година страната ни официално става част от еврозоната. Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард изрази гордостта...
          Политика

          Зарков: Протестът ще избухне с още по-голяма сила, ако арогантността продължи

          Пламена Ганева -
          Бившият служебен правосъден министър Крум Зарков предупреди, че протестът на българските граждани ще се реализира с още по-голяма сила, ако арогантността в управлението продължи. „Чест...
          Здраве

          Министър Кирилов: Всеки преглед се записва в ‘еЗдраве’

          Пламена Ганева -
          Всички медицински прегледи и изследвания, извършени на пациент, независимо от това кой ги плаща, задължително се вписват в електронното му здравно досие. Това обяви...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions