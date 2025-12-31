Готови ли са ресторантите за еврото? Първата нощ в новата валута

Часове преди официалното въвеждане на еврото у нас, ресторантите в зимните курорти се подготвят за работа с двете валути – лева и евро. Специален екип на БНТ провери ситуацията в Добринище, където трескава подготовка тече за посрещането на 2026 година.

Клиентите са информирани, че между 21:00 часа и 01:00 след полунощ ще има техническо прекъсване на картовите плащания и за това ще се приема само кеш. Ресторантьори уверяват, че са готови да връщат суми и в евро още от първите минути на новата година.

„Ако се налага, ще връщаме в евро без проблем“, заяви Асен Мавриков, собственик на механа. Магдалена Балабанова, посетителка, допълни: „Взехме си пари в кеш, знаем за прекъсването на картите, така че нямаме притеснения.“

От Българската асоциация на заведенията изразиха надежда банките да се справят без проблеми по време на техническото прекъсване, за да не се забавят плащанията.

Еврото официално влиза в обращение от 1 януари 2026 г., а ресторантите в курортите вече са готови за първата нощ с новата валута.