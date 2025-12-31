Карлос Насар остана извън световния топ 10 на спортистите за 2025 г.

Световният и европейски шампион във вдигането на тежести Карлос Насар не намери място сред десетте най-добри спортисти в света за 2025 година. Българският състезател не успя да се класира в челната десетка на традиционната анкета на Международната асоциация на спортните журналисти (AIPS).

В гласуването участваха спортни журналисти от 121 държави, които определяха най-изявените атлети за изминалите 12 месеца. Въпреки впечатляващия си сезон, включващ световна и европейска титла, както и подобрени рекорди във вдигането на тежести, Насар не събра достатъчно точки за място сред първите десет.

Той обаче остава единственият български спортист, получил точки в престижната класация, което отново подчертава високото му международно признание. През 2025 г. Карлос Насар бе отличен и с наградата „Спортен Икар“, а е сред основните фаворити за „Спортист №1 на България“.

За втора поредна година номер 1 в анкетата на AIPS стана световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис. Шведът събра 1182 точки, след като подобри световния рекорд четири пъти и спечели трета поредна световна титла. На второ място се нареди испанският тенисист Карлос Алкарас, а трети остана носителят на „Златната топка“ Оусман Дембеле.

При жените първото място зае испанската футболистка Айтана Бонмати, изпреварвайки кенийската лекоатлетка Бетрис Чебет и тенисистката Арина Сабаленка.

Въпреки отсъствието си от световния топ 10, Карлос Насар продължава да бъде сред най-успешните и разпознаваеми български спортисти на международната сцена.